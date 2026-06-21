"Enfrentaremos con determinación cualquier amenaza": alcalde de Medellín

En medio de versiones sobre posibles alteraciones al orden público tras conocerse los resultados de la jornada electoral de este domingo, las autoridades en Antioquia volvieron a pronunciarse al respecto.

Durante la instalación oficial de los comicios en el departamento, el alcalde Federico Gutiérrez calificó como inaceptable cualquier amenaza contra la seguridad, independientemente del candidato que sea elegido como nuevo presidente de Colombia.

“Nadie tiene el derecho a decirle a los colombianos que, si no gana su candidato, entonces viene la violencia y la destrucción. Nadie. La democracia no funciona a punta de chantajes, ni diciendo: si ganamos, hay democracia; o si perdemos, hay caos”, aseveró el mandatario de la capital antioqueña.

De igual manera, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó que la voluntad popular no puede convertirse en un asunto que vuelva a poner en riesgo las libertades de los ciudadanos.



Esto, a propósito también de las denuncias conocidas en los últimos días en municipios del norte de Antioquia sobre supuestas presiones de las disidencias de las Farc a habitantes de zonas rurales para votar y presentar posteriormente el certificado electoral.

“No los provocaremos, no los provocamos, pero enfrentaremos con determinación cualquier amenaza que pretenda subvertir el orden. Esto no puede volver a ser una situación que acorrale las libertades y las decisiones de individuos, empresarios y ciudadanos”, dijo el gobernador Rendón.

Pese al accidente de una embarcación que transportaba material electoral en el río Nechí, en jurisdicción del departamento de Bolívar, las autoridades en Antioquia garantizaron un panorama de tranquilidad para el desarrollo de los comicios, sin alteraciones del orden público ni traslados en ninguno de los 1.280 puestos de votación habilitados.