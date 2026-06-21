Recompensa: ofrecen $50 millones por responsables de crimen de lideresa en Antioquia

La Gobernación de Antioquia ofreció 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del asesinato de una lideresa en el municipio de Santa Bárbara. La mujer fue baleada y encontrada al interior de su vivienda.

La muerte de Mónica Sánchez, de 54 años, no solo tiene consternado al municipio de Santa Bárbara, donde era reconocida como lideresa social, sino que también ha generado preocupación en Antioquia, donde recientemente se conoció el ofrecimiento de una recompensa para dar con la captura de los responsables.

Cabe recordar que fue el sonido de varios disparos lo que alertó a los habitantes del barrio Los Almendros, quienes dieron aviso a la Policía Nacional. Los uniformados llegaron hasta el lugar y encontraron sin vida a la mujer, quien había sido presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector donde residía.

Ante este hecho, la Gobernación de Antioquia ofreció en las últimas horas una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la identificación, individualización y judicialización de él o los responsables del asesinato de la lideresa social.



El alcalde de Santa Bárbara, Jorge Mario Quintana, aseguró que está a la espera de un informe detallado por parte de las autoridades judiciales. No obstante, indicó que la principal hipótesis del caso apunta a un ataque sicarial.

“Extraoficialmente, la gente habló de haber escuchado una detonación. Es lo que se dice. La Policía llegó al lugar y la encontró en su propia casa. Aún no tenemos un informe oficial que permita determinar las causas de la muerte. Inicialmente, sí tenemos la hipótesis de que se trataría de un ataque de este tipo”, afirmó.

Las autoridades locales resaltaron que, hasta el momento, no existía ningún reporte sobre amenazas contra la lideresa, ya fuera relacionadas con su labor social o con asuntos de carácter personal.