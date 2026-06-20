Enviaron a la cárcel a pareja que explotó sexualmente tres menores en Copacabana, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación informó que una pareja fue enviada a prisión de manera preventiva por su presunta participación en hechos relacionados con la explotación de tres menores de edad en Copacabana, Antioquia.

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue impuesta por un juez de control de garantías, tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la investigación del caso por este aberrante caso del que fueron víctimas tres adolescentes.

Los procesados fueron identificados como Karen Castrillón Flórez de 22 años, y Óscar Modesto Franco Martínez de 70 años, quienes son señalados de instrumentalizar a las menores de edad para luego explotarlas.

Según la investigación liderada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, la mujer habría contactado a las menores y facilitado su traslado hasta una finca ubicada en zona rural de Copacabana, donde se habrían presentado los hechos que son materia de investigación.



Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Castrillón Flórez los delitos de proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución. Por su parte, Franco Martínez fue procesado por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y otros cargos relacionados con los hechos investigados.

Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador. No obstante, el juez consideró que existían los requisitos legales para imponer la medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial en donde la defensa de Franco Martínez interpuso un recurso de apelación contra la decisión.