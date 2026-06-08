Recuperaron en Copacabana a dos menores de edad reclutadas por las disidencias de alias 'Calarcá'

Las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’, persisten con acciones ilegales en Antioquia, donde también se ve involucrada como víctima la población más vulnerable.

Este es el caso de una operación desarrollada en el norte del Valle de Aburrá, donde el Ejército Nacional y la Fiscalía lograron rescatar a dos menores de edad que, al parecer, habían sido reclutadas ilegalmente por integrantes del frente cuarto de esta estructura que delinque en el Nordeste del departamento.

El procedimiento se realizó en inmediaciones del peaje El Trapiche, en el municipio de Copacabana, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, en coordinación con investigadores del CTI, ubicaron y recuperaron a las adolescentes, evitando que fueran trasladadas fuera de la región.

Según información de inteligencia militar, las menores habrían sido reclutadas ilegalmente con el objetivo de enviarlas posteriormente al Catatumbo para fortalecer las filas del frente 33, el cual opera bajo la misma influencia de ‘Calarcá’.



El caso vuelve a encender las alarmas sobre las estrategias de reclutamiento ilegal que continúan utilizando las organizaciones armadas para aumentar su capacidad criminal.

Además, se conoce pocas horas después del crimen de cuatro campesinos en zona rural de Remedios, adjudicado al mismo grupo.

Las autoridades advirtieron que estas prácticas constituyen una grave violación de los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a niños, niñas y adolescentes en actividades relacionadas con el conflicto armado.

Publicidad

Las menores de edad rescatadas quedaron a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de derechos y el eventual retorno a sus familias.