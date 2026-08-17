Cancelan Festival Equino en Concordia, Antioquia, por afectaciones que dejó terremoto

El Festival Equino de Concordia, Antioquia, fue aplazado por el terremoto que afectó a miles de personas en Colombia. La Alcaldía indicó que es momento de “regocijarnos y unirnos en un mismos fin”.

En medio de la difícil situación por la que atraviesan miles de familias afectadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, municipios en el departamento de Antioquia siguen mostrando su solidaridad con las víctimas y por ello se canceló una fiesta más en el Suroeste antioqueño.

Se trata del Festival Equino de Concordia que fue aplazado y se hará el 22 de agosto como informó la Alcaldía a través de un comunicado en donde aseguraron que, “es momento de ponernos la mano en el corazón y solidarizarnos con quienes más lo necesitan”.

Desde la Administración Municipal señalaron que acompañan a las familias que lo perdieron todo por lo que es momento de, “regocijarnos y unirnos en un mismo fin, sobrepasar este amargo momento y brindar nuestra ayuda”.



Además, desde el Suroeste antioqueño indicaron que también tomaron la decisión de aplazar la Cabalgata de Mujeres que se llevaría a cabo este fin de semana sin que hasta ahora se haya confirmado la fecha de la reprogramación de este evento insignia para el municipio.

Hay que recordar que ya la Alcaldía de Jericó había tomado la decisión de aplazar las Fiestas de la Cometa debido a la situación de los afectados en el país y porque aún no habían terminado las evaluaciones técnicas en el municipio.

Publicidad

Sin embargo, no todos los municipios del departamento de Antioquia decidieron suspender las fiestas, ya que en Santa Rosa de Osos se hará la programación de las Fiestas del Atardecer que irán hasta este 17 de agosto en el Norte antioqueño.

En este mismo sentido está Sonsón con sus Fiestas del Maíz que van a realizarse hasta el 17 de agosto, “pero tendrán esta vez un enfoque social. Es por eso que desde el municipio se ha habilitado puntos de acopio para recibir donaciones de sonsoneños y visitantes”.