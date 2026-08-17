Condenan a más de 16 años de prisión a joven que asesinó a otro por una expareja en Medellín

Fue enviado a más de 16 años de prisión el responsable del asesinato de un joven en Medellín. La muerte se produjo luego de que ambos hombres tuvieran una discusión por la expareja sentimental del condenado.

Un juez de conocimiento condenó a 16 años y 8 meses de prisión a Yelwin Pineda Muñoz, de 21 años, por su responsabilidad en el asesinato de un joven de 23 años ocurrido en Medellín. La sentencia se produjo luego de que fuera avalado un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 6 de abril, en vía pública del barrio Calasanz. De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, el ataque se produjo después de una discusión relacionada con la expareja sentimental del hoy condenado.

Según estableció la investigación, la víctima había bailado momentos antes con la mujer, situación que habría desencadenado la agresión. Pineda Muñoz atacó al joven con un cuchillo, provocándole graves heridas.



El responsable fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y, posteriormente, durante la audiencia de acusación, aceptó cargos por el delito de homicidio agravado y llegó a un acuerdo judicial con la Fiscalía General de la Nación.

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Las labores de policía judicial también permitieron establecer que tanto la víctima como el victimario habían llegado a Medellín procedentes de San Andrés para adelantar sus estudios universitarios.