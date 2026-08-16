Banco de Sangre de Cruz Roja en Medellín pausó donaciones masivas porque su capacidad está al límite

La solidaridad de los antioqueños se ha hecho sentir con fuerza tras el terremoto que sacudió al país. En apenas dos días, el Banco de Sangre de la Cruz Roja, en su sede de Guayabal en Medellín, registró 817 captaciones, una cifra extraordinaria que permitió aumentar de manera significativa las reservas disponibles para atender las necesidades de los hospitales.

Sin embargo, ante esta respuesta masiva, el llamado ahora es a hacer una pausa y planificar las donaciones para las próximas semanas. Celia Alvarado, directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja Seccional Antioquia, explicó que actualmente existe suficiente sangre tanto en esta institución como en los demás bancos que hacen parte de la red departamental.

Donación de sangre Foto: AFP

"Darles un parte de tranquilidad. En este momento tenemos suficiente sangre tanto en el banco de sangre de la Cruz Roja como en la red departamental de Antioquia. El llamado es a una pausa de la donación masiva de sangre. Los necesitamos activos mantener reservas en semanas posteriores. La sangre es un recurso que se necesita todos los días", indicó.

La razón del 'parate' está en que la sangre no puede almacenarse indefinidamente, ya que cada componente tiene condiciones específicas de conservación y un periodo de vida útil limitado.



Alvarado, quien agradeció la respuesta de los antioqueños, pidió conservar esa voluntad para donar durante la próxima semana y en las semanas posteriores, cuando las reservas vuelvan a necesitar refuerzo.

Además de la sangre total, la Cruz Roja destacó la importancia de la donación de plaquetas mediante aféresis en la capital de Antioquia. Este procedimiento requiere más tiempo y una programación previa, pero resulta fundamental para pacientes que necesitan este componente.

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Así, el mensaje del Banco de Sangre en Medellín es claro: la solidaridad sigue siendo necesaria, pero debe distribuirse en el tiempo. Quienes tengan la intención de donar pueden esperar y acercarse durante la próxima semana, contribuyendo a mantener las reservas cuando la emergencia inicial haya pasado.