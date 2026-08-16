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¿Su familia sabe qué hacer ante un terremoto? Cruz Roja Santander ofrece curso gratuito online

La formación busca que los hogares tengan un plan de emergencia y conozcan cómo actuar antes, durante y después de una situación de riesgo.

La importancia de tener un kit de emergencia básico.
La importancia de tener un kit de emergencia básico en casa.
Foto Referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Una emergencia no avisa, y cuando ocurre, los primeros minutos pueden ser decisivos, con esa premisa, la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander abrió un curso virtual gratuito para que las familias aprendan a prepararse y sepan cómo responder ante una eventual emergencia.

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La iniciativa se llama “Preparados en Casa: Tu Plan Familiar de Emergencias” y está dirigida a cualquier persona que quiera adquirir herramientas para proteger a su familia ante situaciones como sismos o terremotos.

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La capacitación es virtual y asincrónica, es decir, cada participante puede avanzar a su propio ritmo y desde el lugar que prefiera. A través de contenidos breves y prácticos se abordan aspectos que pueden ser determinantes en una emergencia: reconocer los riesgos dentro de la vivienda, preparar un kit de supervivencia y organizar a los integrantes de la familia.

Terremoto en Pereira
Terremoto en Pereira
Foto: AFP

Para Carlos Rodríguez, director de Alianzas Estratégicas de la Cruz Roja en Santander, la preparación debe comenzar antes de que ocurra una emergencia.

El funcionario explicó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es que las familias santandereanas tengan claro qué hacer y cómo organizarse frente a un sismo o terremoto, en lugar de improvisar cuando ya se está presentando la emergencia.

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“Las familias santandereanas tienen que tener un plan familiar de emergencias”, señaló Rodríguez al explicar el propósito de esta formación.

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Y es que tener identificadas las zonas seguras de la vivienda, saber cómo comunicarse entre los integrantes de la familia y contar con elementos básicos puede ayudar a responder de una manera más organizada ante una situación inesperada.

El curso fue diseñado en cápsulas cortas de aprendizaje, por lo que no es necesario cumplir un horario específico para realizarlo.

Los participantes podrán aprender, entre otros aspectos, a Identificar los riesgos presentes en sus viviendas, Preparar un kit de supervivencia, Establecer un plan familiar de emergencias, Conocer cómo actuar ante un sismo o terremoto, y definir mecanismos de comunicación con sus familiares en caso de una emergencia.

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La capacitación cuenta con certificación del Instituto de Educación de la Cruz Roja, otro de los elementos que destaca la institución dentro de esta iniciativa.

Desde la Cruz Roja el mensaje es insistente la preparación no debería comenzar cuando ya ocurrió la emergencia.

El objetivo es que cada hogar tenga previamente una ruta de acción y que sus integrantes conozcan sus responsabilidades. No se trata de vivir con miedo, sino de reducir la improvisación y aumentar la capacidad de respuesta.

El curso es gratuito y quienes quieran participar pueden realizar su inscripción a través del formulario habilitado por la Cruz Roja. Link de inscripción: https://forms.gle/E9ErPKfPWNzaW6EX9

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