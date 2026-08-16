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Procuraduría destituye e inhabilita por 8 años a exgerente del hospital de Puerto Parra

Janeth Yamile Vargas García fue sancionada en primera instancia por omitir durante siete vigencias fiscales la gestión de recursos para cumplir una orden judicial relacionada con el reintegro de una bacterióloga.

Procuraduría General.
Procuraduría General.
Foto: Procuraduría General.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años para ejercer cargos públicos a Janeth Yamile Vargas García, exgerente de la E.S.E. Centro de Salud de Puerto Parra, Santander.

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La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que encontró que la entonces funcionaria omitió de manera continuada, durante siete vigencias fiscales, las actuaciones necesarias para proyectar, gestionar y viabilizar la inclusión de los recursos requeridos para cumplir una orden judicial.

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Procuraduría General de la Nación
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El proceso disciplinario está relacionado con una sentencia emitida por el Juzgado Administrativo de Descongestión Judicial de Barrancabermeja, que había ordenado el reintegro de una bacterióloga y el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales y salariales que había dejado de percibir.

Según el Ministerio Público, durante esos años no fueron incluidas oportunamente en los presupuestos de la E.S.E. las apropiaciones necesarias para atender el pago de la sentencia judicial.

En el fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, al considerar que existió una omisión sustancial en el despliegue de las actuaciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a la decisión judicial.

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La sanción contempla la destitución y una inhabilidad general de ocho años para ejercer empleos públicos. Al tratarse de una decisión de primera instancia, contra el fallo proceden los recursos establecidos en la ley.

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