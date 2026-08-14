Bucaramanga recolectó 25 toneladas de ayudas humanitarias para damnificados del terremoto

Más de 25 toneladas de ayudas humanitarias fueron recolectadas en Bucaramanga durante las campañas de solidaridad lideradas por la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, que serán entregadas a la Cruz Roja Colombiana para apoyar a comunidades afectadas por emergencias en diferentes regiones del país.

Los elementos fueron reunidos gracias a las donaciones realizadas por ciudadanos que respondieron al llamado de las autoridades para aportar alimentos, productos de primera necesidad y otros artículos destinados a las familias que atraviesan situaciones de emergencia.

De acuerdo con Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, la solidaridad de los habitantes de la ciudad permitió alcanzar esta cifra, que ahora será puesta a disposición de la Cruz Roja para su distribución.

“Los ciudadanos bumangueses, de manera generosa, solidaria y altruista, han contribuido para poder recaudar cerca de 20 toneladas de ayudas humanitarias”, destacó Rodríguez.



El funcionario explicó que las ayudas serán trasladadas a diferentes zonas del país, principalmente al Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca, donde serán distribuidas entre las comunidades que requieren asistencia.

Rodríguez resaltó además la respuesta de los bumangueses ante el llamado de solidaridad y aseguró que esta campaña demuestra la capacidad de la ciudad para unirse frente a las dificultades que enfrentan otras regiones.

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“Bucaramanga ha demostrado ser una ciudad absolutamente solidaria, empática y que, en momentos de dificultad, se une con el propósito de brindar una mano amiga”, señaló.

Desde la Administración Municipal agradecieron a las personas que hicieron sus aportes y permitieron consolidar las 20 toneladas de ayudas que ahora serán entregadas a la Cruz Roja Colombiana para su distribución en los territorios afectados.

La entrega de estas donaciones busca convertirse en un respaldo para las familias damnificadas y llevar desde Santander un mensaje de solidaridad a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de las emergencias.