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Bucaramanga recolectó 25 toneladas de ayudas humanitarias para damnificados del terremoto

Las campañas lideradas por la Alcaldía y la Gobernación lograron movilizar a cientos de ciudadanos que aportaron ayudas destinadas a comunidades afectadas en el Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca.

Ayudas Bucaramanga para afectados terremoto.jpg
Blu Radio. Ayudas Bucaramanga para afectados por terremoto //Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Más de 25 toneladas de ayudas humanitarias fueron recolectadas en Bucaramanga durante las campañas de solidaridad lideradas por la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, que serán entregadas a la Cruz Roja Colombiana para apoyar a comunidades afectadas por emergencias en diferentes regiones del país.

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Los elementos fueron reunidos gracias a las donaciones realizadas por ciudadanos que respondieron al llamado de las autoridades para aportar alimentos, productos de primera necesidad y otros artículos destinados a las familias que atraviesan situaciones de emergencia.

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De acuerdo con Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, la solidaridad de los habitantes de la ciudad permitió alcanzar esta cifra, que ahora será puesta a disposición de la Cruz Roja para su distribución.

“Los ciudadanos bumangueses, de manera generosa, solidaria y altruista, han contribuido para poder recaudar cerca de 20 toneladas de ayudas humanitarias”, destacó Rodríguez.

El funcionario explicó que las ayudas serán trasladadas a diferentes zonas del país, principalmente al Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca, donde serán distribuidas entre las comunidades que requieren asistencia.

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Rodríguez resaltó además la respuesta de los bumangueses ante el llamado de solidaridad y aseguró que esta campaña demuestra la capacidad de la ciudad para unirse frente a las dificultades que enfrentan otras regiones.

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Bucaramanga ha demostrado ser una ciudad absolutamente solidaria, empática y que, en momentos de dificultad, se une con el propósito de brindar una mano amiga”, señaló.

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Desde la Administración Municipal agradecieron a las personas que hicieron sus aportes y permitieron consolidar las 20 toneladas de ayudas que ahora serán entregadas a la Cruz Roja Colombiana para su distribución en los territorios afectados.

La entrega de estas donaciones busca convertirse en un respaldo para las familias damnificadas y llevar desde Santander un mensaje de solidaridad a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de las emergencias.

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