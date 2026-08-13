La tecnología puede ayudar a anticipar riesgos: 13 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 13 de agosto:



Inteligencia artificial y salud: cómo la IA puede analizar datos de relojes y otros dispositivos para interpretar el sueño, la actividad física y otros indicadores.



Contenido creado con IA: el etiquetado de textos, imágenes y producciones audiovisuales generadas artificialmente.



Starlink y el terremoto en Colombia: la compañía ofreció internet satelital gratuito en las zonas afectadas.



Nuevos dispositivos de Google y Fitbit: funciones para detectar posibles cambios relacionados con la presión arterial y la resistencia a la insulina.



Redes sociales: el posible regreso de MySpace y los cambios que tendrá Bumble.



IA en televisión: hablaron de un nuevo canal de Roku con contenido creado mediante inteligencia artificial.



Tecnología para atender desastres: explicaron cómo la IA, drones, sensores e imágenes satelitales pueden ayudar a identificar daños y zonas de riesgo.



Vanessa Guzmán, gerente del sector de sostenibilidad y desarrollo social de Esri Colombia-Ecuador. Habló sobre cómo la tecnología puede ayudar a anticipar riesgos y mejorar la atención de emergencias, especialmente tras el terremoto en Colombia.

Escuche el programa completo acá: