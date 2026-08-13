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La tecnología puede ayudar a anticipar riesgos: 13 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 13 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 13 de agosto:

  • Inteligencia artificial y salud: cómo la IA puede analizar datos de relojes y otros dispositivos para interpretar el sueño, la actividad física y otros indicadores.
  • Contenido creado con IA: el etiquetado de textos, imágenes y producciones audiovisuales generadas artificialmente.
  • Starlink y el terremoto en Colombia: la compañía ofreció internet satelital gratuito en las zonas afectadas.
  • Nuevos dispositivos de Google y Fitbit: funciones para detectar posibles cambios relacionados con la presión arterial y la resistencia a la insulina.
  • Redes sociales: el posible regreso de MySpace y los cambios que tendrá Bumble.
  • IA en televisión: hablaron de un nuevo canal de Roku con contenido creado mediante inteligencia artificial.
  • Tecnología para atender desastres: explicaron cómo la IA, drones, sensores e imágenes satelitales pueden ayudar a identificar daños y zonas de riesgo.
  • Vanessa Guzmán, gerente del sector de sostenibilidad y desarrollo social de Esri Colombia-Ecuador. Habló sobre cómo la tecnología puede ayudar a anticipar riesgos y mejorar la atención de emergencias, especialmente tras el terremoto en Colombia.

Escuche el programa completo acá:

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