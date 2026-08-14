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Ataque con drones en El Carmen, Norte de Santander: un suboficial muerto y 4 soldados heridos

Los militares lesionados fueron evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y trasladados para recibir atención médica especializada.

Suboficial muerto en El Carmen, Norte de Santander.
Suboficial muerto en El Carmen, Norte de Santander.
Suministrada.
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 10, que adelantaban operaciones militares para proteger a la población en el municipio de El Carmen, fueron atacadas mediante el uso de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos.

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De acuerdo con el Ejército Nacional, como consecuencia de esta acción, un suboficial murió y cuatro soldados resultaron heridos. Los militares lesionados fueron evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y trasladados para recibir atención médica especializada.

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El Ejército expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres, quien murió en cumplimiento del deber.

La institución también informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a las familias de los militares afectados.

Los militares pertenecen al Batallón que también fue objeto de atentado en el municipio de Convención en donde fueron empleados, por lo menos, 48 drones cargados con explosivos.

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