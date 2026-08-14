Ciénaga El Llanito registra bajos niveles de agua y crece preocupación por los manatíes

La disminución de los niveles de agua en la ciénaga El Llanito, en Barrancabermeja, genera preocupación entre pescadores y habitantes de esta zona, quienes advierten sobre las posibles consecuencias que la sequía está provocando en este importante ecosistema.

Imágenes y reportes de la comunidad evidencian condiciones de resequedad en diferentes sectores de la ciénaga, una situación que, según los habitantes, podría afectar tanto la actividad pesquera como las especies que dependen de este cuerpo de agua.

Uno de los principales motivos de preocupación son los manatíes, una especie en vía de extinción que encuentra en este ecosistema parte de su hábitat. La reducción del espejo de agua y las condiciones ambientales podrían dificultar su supervivencia y movilidad.

Los pescadores también alertan que la situación puede alterar la dinámica pesquera de la ciénaga y afectar a las comunidades que dependen de esta actividad para su sustento.



Ante este panorama, representantes de la comunidad aseguran que han presentado derechos de petición ante diferentes autoridades e instituciones para solicitar que se adopten medidas frente a la situación.

“Duele, da tristeza mirar esta situación de sequía y de resequedad de la Ciénaga de Llanito”, manifestó uno de los habitantes, quien además pidió el acompañamiento de los organismos de control.

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La comunidad insiste en la necesidad de establecer un plan de acción y mitigación que permita atender la emergencia y proteger este ecosistema, considerado de gran importancia ambiental para Barrancabermeja.

Mientras persisten las condiciones de bajos niveles de agua, los habitantes esperan una respuesta de las autoridades ambientales y demás entidades competentes para determinar las causas de la disminución del recurso hídrico y definir acciones que permitan proteger a los manatíes y las demás especies que habitan en la ciénaga.