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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 100.000 vehículos se movilizarán durante puente festivo en Santander

Más de 100.000 vehículos se movilizarán durante puente festivo en Santander

Las autoridades desplegarán 1.800 policías en carreteras y zonas turísticas de Santander.

Seguridad puente festivo.jpg
Blu Radio. Seguridad puente festivo Santander //Foto: Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Más de 1.800 uniformados estarán desplegados en Santander durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, en un operativo que busca reforzar la seguridad en las carreteras, municipios y principales destinos turísticos del departamento.

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De acuerdo con el coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, durante este fin de semana se espera el tránsito de más de 100.000 vehículos por los principales corredores viales, mientras que en diferentes municipios se desarrollarán 16 eventos, entre ellos 11 ferias y cinco actividades deportivas y culturales.

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El dispositivo de seguridad contará con personal de vigilancia, tránsito y transporte, inteligencia, investigación criminal, turismo, infancia y adolescencia, Patrulla Púrpura y Policía Comunitaria.

En las carreteras habrá un despliegue especial de más de 100 uniformados distribuidos en 11 áreas de prevención y control ubicadas en cinco corredores viales. Los agentes realizarán controles de velocidad, embriaguez y documentación, además de prestar asistencia ante posibles accidentes o emergencias durante las jornadas de salida y regreso.

El operativo también tendrá presencia reforzada en los municipios donde se concentrarán las actividades del puente festivo, entre ellos Aratoca, Villanueva, San Joaquín, Contratación, Palmas del Socorro, Albania, Capitanejo, Guaca, Guavatá, Bolívar, Santa Helena del Opón, Zapatoca y El Playón.

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La Policía también recordó que habrá restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas. La medida aplicará el sábado entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, y el lunes festivo entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, en las vías Bucaramanga-Pamplona, Puente Nacional-San Gil-Bucaramanga y Bucaramanga-San Alberto.

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“A los ciudadanos respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, además de evitar publicar en redes sociales información relacionada con sus destinos o desplazamientos, como medida de prevención frente a posibles hechos delictivos. Principalmente la tolerancia y resolver los problemas mediante el diálogo”, manifestó el coronel Arévalo.

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