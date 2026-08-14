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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Disidencias Farc lanzan amenazas contra Enlace TV: alerta por panfletos en Barrancabermeja

Disidencias Farc lanzan amenazas contra Enlace TV: alerta por panfletos en Barrancabermeja

Las autoridades avanzan en la verificación de estos hechos para determinar el origen de los mensajes y establecer si existe alguna relación entre los diferentes elementos encontrados en la ciudad.

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Aparición de panfletos amenazantes en Enlace Televisión
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Varios panfletos con mensajes de propaganda, que serían atribuidos a las Farc, fueron encontrados durante la madrugada de este viernes en las instalaciones y alrededores de Enlace Televisión, en Barrancabermeja.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los documentos habrían sido dejados por tres jóvenes. El procedimiento quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, material que estaría siendo revisado por las autoridades para establecer quiénes fueron los responsables y las circunstancias en las que fueron distribuidos.

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La aparición de los panfletos no se habría limitado a las inmediaciones del medio de comunicación. También se reportó la presencia de propaganda similar en otros sectores de Barrancabermeja.

Uno de los elementos fue encontrado en inmediaciones de la plazoleta del Cacique Pipatón, mientras que otra pancarta habría sido ubicada en el kilómetro 12 de la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, a la altura de la finca Pakistán. En este último punto, además, habría sido dejado un cilindro.

Las autoridades avanzan en la verificación de estos hechos para determinar el origen de los mensajes y establecer si existe alguna relación entre los diferentes elementos encontrados en la ciudad.

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Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer la procedencia de esta propaganda y establecer si representa algún tipo de amenaza para la comunidad o corresponde a una acción de intimidación atribuida a estructuras armadas.

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