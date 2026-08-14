Ofrecen $80 millones de recompensa por panfletos de disidencias Farc en Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander ofrecieron una recompensa de hasta $80 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de la aparición de panfletos y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, además del hallazgo de un cilindro en zona rural del distrito.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este viernes en diferentes puntos de Barrancabermeja. Uno de los lugares donde fueron encontrados los panfletos fue en inmediaciones del canal local Enlace Televisión, donde, según información preliminar, tres jóvenes habrían dejado las amenazas. Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento y este material ya está siendo analizado por las autoridades.

También se reportó la aparición de propaganda similar en inmediaciones de la plazoleta del Cacique Pipatón y en el kilómetro 12 de la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, a la altura de la finca Pakistán. En este último punto fue localizado además un cilindro.

La Fuerza Pública realizó la inspección del elemento y, tras la verificación por parte de personal especializado, confirmó que el cilindro no contenía explosivos y no representaba un riesgo para la comunidad.



Ante estos hechos, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, anunció una recompensa de hasta $30 millones para quien entregue información que permita establecer quiénes están detrás de la distribución de los panfletos y su posterior captura.

“Rechazamos estos hechos que buscan generar temor y afectar la tranquilidad de los barranqueños”, señaló el mandatario, quien además anunció el refuerzo de los puestos de control y de la presencia de la Fuerza Pública en diferentes sectores durante el puente festivo.

Barranqueños, desde muy temprano esta mañana se reportó la aparición de panfletos en algunos sectores de #Barrancabermeja y el hallazgo de un cilindro en el sector de La Lizama.



La Fuerza Pública atendió la situación y, luego de la verificación realizada por personal… — Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) August 14, 2026

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A esta recompensa se sumaron otros $50 millones anunciados por la Gobernación de Santander. Douglas Arenas, director de Seguridad y Convivencia del departamento, calificó los hechos como una acción de intimidación contra la población civil y aseguró que las autoridades trabajarán para identificar a los responsables.

“Vamos a ir tras ellos y no nos vamos a dejar amedrentar absolutamente de nada”, afirmó Arenas al confirmar el ofrecimiento de la recompensa.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar el origen de los panfletos, establecer si existe alguna relación entre los diferentes elementos encontrados y verificar quiénes estarían detrás de estas acciones.

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El despliegue de seguridad se mantendrá durante el puente festivo, especialmente en los corredores viales y sectores estratégicos de Barrancabermeja, mientras avanzan las labores de investigación de la Policía y el Ejército.