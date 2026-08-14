Van 102 municipios afectados por terremoto en Antioquia; no hay daños en túneles

Las autoridades departamentales continúan consolidando el balance oficial de los daños ocasionados por el reciente terremoto. Según el último reporte del Dagran, el Oriente y el Suroeste antioqueño se mantienen como las subregiones con mayor impacto. Además, la cifra de municipios afectados se elevó a 102, frente a los 90 reportados inicialmente.

El informe técnico detalla que ya se han realizado 11 inspecciones específicas a centros hospitalarios, mientras los equipos continúan en terreno consolidando la información.

A la fecha, las cifras consolidadas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia detalla sobre 2.347 viviendas afectadas, 344 instituciones educativas, 21 hospitales y 22 alcaldías con daños. Y esto deja un saldo de 19 personas heridas y un fallecido.

"Se continúan con todas las labores. Ahora estamos iniciando una fase de apoyo a cada 1 de los municipios para que empiecen con sus procesos de declaratorias de calamidad pública, y que puedan tener todas las gestiones administrativas para atender a esta población que sufrió alguna situación", explicó Vanessa Paredes Zuñiga, directora de Dagran.



Además, el Dagran aclaró que los templos religiosos de Caramanta están siendo visitados de manera frecuente para realizar valoraciones estructurales detalladas, descartando por ahora la demolición de cualquiera de ellos.

Asimismo, las autoridades confirmaron una buena noticia para la movilidad del departamento: no se registran túneles afectados en Antioquia tras el movimiento telúrico.