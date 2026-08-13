Antioquia concentran visitas técnicas para evaluación estructural de centros hospitalarios

La Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, anunció la priorización en la inspección de las estructuras de la red hospitalaria del departamento para determinar el nivel de afectación y así garantizar el funcionamiento de las instituciones.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo señaló que se busca establecer cuáles son los hospitales con mayores daños con el objetivo de confirmar que el sistema de salud del departamento esté en plena capacidad para recibir a los heridos.

"La red hospitalaria de Antioquia se encuentra activa, se encuentra recibiendo lesionados y enfermos del Chocó, porque no todos los pacientes que están llegando son origen del sismo, pero se ha activado y desde la Secretaría de Salud se viene manejando toda la red de atención primaria a estos pacientes", indicó la directora del Dagran, Vanessa Paredes.

Hay que recordar que la Gobernación de Antioquia declaró la alerta roja hospitalaria para coordinar los traslados y asegurar la atención médica especializada de pacientes trasladados desde Chocó y, hasta ahora, han sido 33 los pacientes que llegaron al departamento.



Finalmente, mencionar que tras las más recientes evaluciones de las autoridades departamentales, en Antioquia hay 22 infraestructuras hospitalarias afectadas tras el fuerte sismo que dejó en la región más de 100 municipios con el algún tipo de daños.