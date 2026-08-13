Alerta nacional por incendios forestales en Cesar, Norte de Santander y Antioquia

En Mañanas Blu 10:30, mandatarios y funcionarios de diversas regiones informaron sobre el impacto del fenómeno del Niño y las altas temperaturas en el territorio nacional, donde múltiples incendios destruyen hectáreas de vegetación y amenazan a comunidades rurales.



Serranía del Perijá en emergencia

La gobernadora del Cesar, Elvia San Juan, señaló que, aunque se controlaron conflagraciones en Pueblo Bello, Manaure y San Diego, persisten focos críticos en Curumaní, Chiriguaná, Santa Isabel y Poponte.

"Mis comunidades se están quemando, se están incendiando, y yo necesito respuestas", afirmó San Juan.

La mandataria explicó que el ministro Lara la contactó con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para gestionar apoyo aéreo. Reportó pérdidas en la fauna local e impacto en vastas extensiones de tierra.

Avance del fuego en el Catatumbo

En Norte de Santander, la representante a la Cámara por el Partido de la U, Diana Riveros, detalló que en Ocaña hay más de 700 hectáreas afectadas por un incendio que amenaza con extenderse al municipio de San Calixto.



"Lo que necesitamos con urgencia es apoyo aéreo para poder esparcir lo que se requiere para apagar esas llamas", indicó la congresista.

Riveros añadió que la UNGRD le confirmó el envío de personal capacitado y una aeronave para intervenir en Ocaña, mientras se intenta contener otros focos en Bucarasica y Durania.

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Cuatro focos activos en Antioquia

En el departamento de Antioquia, la directora del DAGRAN, Vanessa Zúñiga, precisó que se mantienen focos en Santa Fe de Antioquia, en el Cerro Quitasol del municipio de Bello y en Abejorral.

Sobre la situación en Abejorral, la geóloga de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, Diana Teresa Valencia, detalló que hay "afectaciones de 22 hectáreas de bosque nativo" y dos emergencias simultáneas que impactan a veredas como La Peña, La Loma, San Vicente, Altavista, Rastrojos y Canteras.

Valencia alertó sobre las causas del fenómeno en la jurisdicción: "Llevamos ya 51 incendios en lo registrado en el último mes" y precisó que "el 90 % se han provocado por quemas que inicialmente son controladas", pero que terminan saliéndose de control por los fuertes vientos. Por ello, Cornare emitió una circular de prohibición total de quemas.