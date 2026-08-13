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Oriente antioqueño despliega ambulancias para atender pacientes trasladados del Chocó tras el sismo

Equipos de asistencia médica y de socorro se movilizan desde la subregión para garantizar la recepción y el traslado oportuno de las personas heridas.

Ambulancia y camioneta entregados en Rionegro, Antioquia
Foto: Alcaldía de Rionegro
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Como parte de la red de apoyo hospitalario ante la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, los municipios de Rionegro y La Ceja se sumaron a la atención médica de pacientes trasladados desde el departamento del Chocó.

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Un operativo conjunto movilizó a un total de 18 ambulancias desde Medellín hasta la Base Aérea de Rionegro para recibir a los heridos que llegaron vía aérea al Oriente antioqueño. De los pacientes evacuados, cuatro fueron recibidos en centros asistenciales de Rionegro: dos en la Clínica Somer, uno en el Hospital San Juan de Dios y otro en el Hospital San Vicente Fundación.

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"Después nos trasladaron ahí, en el San Francisco, hicieron un examen, como vieron que era muy grave, nos trasladaron a Medellín, y hablaron con el ejército, y de Quibdó, nos trajeron acá a Río Negro. La atención ha sido muy bien, gracias a Dios. Me han atendido muy bien, ha hecho todos los exámenes a la niña, nos han brindado bastante apoyo", contó una de las personas afectadas por el sismo en el Chocó relató su vivencia sobre el traslado de su hija herida desde el departamento hasta el hospital San Juan de Dios en Rionegro.

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Las ambulancias restantes continuaron su recorrido hacia diferentes instituciones de salud de Medellín para garantizar una distribución oportuna según la complejidad médica de cada caso.

Este corredor humanitario refleja la articulación institucional entre Medellín, Rionegro y La Ceja para hacer frente a la contingencia, mientras continúan las labores de evaluación y rescate en las zonas más golpeadas del territorio nacional.

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