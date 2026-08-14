Arranca la telemaratón en Antioquia: serán 10 horas de recolección de ayudas para daminificados

La Gobernación de Antioquia está lista para recaudar fondos para las personas más necesitadas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, razón por la que por más de 10 horas se realizará la telemaratón 'Colombia se levanta', transmisión en donde las personas podrán donar dinero a través de un código QR.

La estrategia espera recoger dinero que será administrado por Presentes Corporación que luego de finalizada la jornada solidaria administrará los recursos que irán posteriormente a las personas más necesitadas por el fuerte terremoto del pasado lunes.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, insistió en la importancia en que los antioqueños aporten durante la telemaratón para que las donaciones aumenten y así miles de personas puedan beneficiarse de lo recaudo.

"Arrancará este viernes desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y en la medida en que esto sea exitoso, una corporación tan sólida como presentes podrá tener recursos para aliviarle la vida a muchos paisanos que la están pasando mal", indicó.



El mandatario hizo énfasis en que las personas interesadas en participar de la telemaratón, que será transmitida por los canales regionales Teleantioquia y Telemedellín, podrán aportar desde 10.000 pesos en la jornada que comienza a las 6:00 a. m. e irá hasta las 4:00 p. m.

La transmisión tendrá música en vivo, entrevistas y conexiones con otras regiones del país. Además, tendrá la participación de figuras como Hebert Vargas, El “Mambo” González, Zona Prieta y otros artistas.