Afectados por terremoto en Chocó claman por ayuda; piden comida y materiales para reconstruir

La vida de miles de chocoanos cambió drásticamente luego del terremoto que no sólo acabó con la vida de 13 personas, sino que terminó con cientos y cientos de viviendas, situación por la que hoy, desde el departamento del epicentro, se pide a gritos por ayuda.

Muchos de los afectados se han mostrado resilientes ante la adversidad de haberlo perdido todo, no obstante, las necesidades son más que evidentes: comida, kits de aseo y materiales para construir son algunos de los pedidos de los chocoanos como María Mosquera.

"Necesitamos ayuda del gobierno, que se pongan la mano en el corazón, que realmente estamos en condiciones precarias, no tener dónde dormir. Estamos desfavorecidos, necesitamos que el gobierno nos ayude, que el gobierno se ponga la mano en el corazón, que realmente todo lo que puedan para la gente reconstruir sus casas, varillas, cemento, enseres", indicó la mujer.

Pero no es lo único que solicitan las más de 40.000 personas que salieron gravemente damnificadas, por ejemplo, Clycia Hinestroza relató que su casa quedó afectada y hasta este momento las ayudas no han llegado.



"De aquí se nos perdió todo, todo. Estamos endeudados, no tenemos nada. Censos como tal no nos han hecho, no ha llegado ayuda, nada. Porque necesitamos tener su casa otra vez. Tengo niños, necesitamos materiales, cementos, varillas para volver a reconstruir nuestra casa, porque aquí se nos perdió todo, todo el esfuerzo del trabajo de toda la vida", aseguró Hinestroza.

A la espera de que lleguen las ayudas y sean repartidas para tratar de darle un pequeño alivio a los miles de afectados, el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, se unió al llamado de la comunidad y dio un reporte de las necesidades que hoy tienen los chocoanos.

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"Necesitamos igualmente alimentos, no perecederos principalmente, pero también kits de aseo, colchonetas, plazadas, sábanas. Se requiere agua potable en botellas, pueden ser de diferentes litros. También es muy importante poder contar con alimentos para mascotas", manifestó el mandatario.

Ante el pedido multitudinario de los chocoanos, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, estuvo en una de las zonas más afectadas por el terremoto y entregó un reporte sobre las ayudas que han llegado al departamento en las últimas horas.

"Casi 40 toneladas de ayuda humanitaria, que tiene de todo lo que va a necesitar la gente en este momento. Para ese propósito, algo muy importante fue haber detectado cuál era la necesidad. Lo hicimos en la zona de San Juan, con 7 alcaldes. Lo hicimos en la zona de Baudó, con 5 alcaldes y lo hicimos en la zona del atrato con 3 alcaldes, más el alcalde de Quidó. Con todos ellos ya detectamos cuáles son las necesidades puntuales. Hay problemas en infraestructura educativa, hay problemas en salud, en infraestructura en salud, hay problema en infraestructuras culturales, hay problemas también en materia de vivienda", destacó Restrepo.

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Pero no son solo los pedidos por comida o materiales, en Quibdó las personas están literalmente durmiendo en el piso por el poco espacio en el albergue y ante el temor de perder lo último que les queda de sus casas afectadas.

"Estamos en los andenes, en la casa del vecino que, de pronto, tuvo menos afectación. En las noches sale cantidad de gente afuera a buscar familiares, amigos para refugiarse. Y la energía que nosotros aquí estamos toda sin energía. Cuando viene la noche nos vamos los andenes que tienen energía", relataron algunos afectados.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó detalles de la atención adelantada en el departamento, que ahora se enfoca en una segunda etapa como, por ejemplo, suministrar albergues para los damnificados.

"Hay gente que no puede entrar a sus casas. Esos albergues tienen que estar bien surtidos, surtidos si estamos consiguiendo comida, mercados, tanto a través de la UNRGD. Necesitamos carpas. Con el vicepresidente fuimos a las 3 subregiones del Chocó, la del río San Juan, la del río Baudó y la del río Atrato. Y allí nos reunimos con los alcaldes de esos municipios. ¿Qué necesitan? Materiales de construcción", señaló el funcionario.

Mientras avanza la atención de miles de afectados en Chocó, hay que mencionar que debido a las réplicas se mantiene la alerta de las autoridades, más que todo en el Hospital San Francisco de Asís en donde, incluso, se ha tenido que evacuar a las personas como medida de prevención.