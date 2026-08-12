Primera dama entrega balance de ayudas para víctimas del terremoto: estos elementos se necesitan

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, entregó un balance de la campaña “Colombia un solo corazón”, una iniciativa que busca recaudar ayudas para las familias afectadas por el terremoto que dejó daños en diferentes regiones del país.

Pineda hizo un llamado a la ciudadanía para entregar donaciones en los puntos habilitados por la red de solidaridad y explicó cuáles son los elementos que más se requieren en este momento.

“Están necesitando mercados, kits de aseo, kits de cocina y kits para la noche que incluyen almohadas y colchonetas. También están requiriendo medicamentos que estamos articulando para apoyar la red hospitalaria y también a la Cruz Roja”, señaló la primera dama.

Además de la recepción de ayudas, Ana Lucía Pineda anunció la habilitación de servicios funerarios gratuitos para las familias que perdieron a sus seres queridos durante la emergencia.



Según explicó, estos servicios tendrán dos modalidades: la primera estará dirigida a las personas que cuentan con seguros o planes exequiales, mientras que la segunda asumirá los costos funerarios para quienes no tienen ningún tipo de cobertura.

“Capillas de la Fe, Funerales San Vicente y Funerarias del Remanso están a la disposición de los familiares que han perdido lastimosamente a sus seres queridos”, indicó Pineda.

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Para las ciudades de Pereira, Manizales y Cali, la funeraria disponible para prestar atención será Capillas de la Fe, mientras que en el departamento de Chocó la encargada es Funerales San Vicente.

Líneas de atención para las zonas afectadas

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La primera dama informó que fueron habilitados canales de atención para orientar a las familias en las zonas más afectadas:



Cali: 314 213 8930 y 320 315 4976.

Pereira y Manizales: 312 485 4440 y 322 908 1714.

Quibdó y otros municipios: 321 816 5043.

Línea nacional disponible 24/7: 311 561 4854.

Las autoridades reiteraron que las ayudas deben entregarse a través de los canales y puntos habilitados para facilitar la organización y distribución de los recursos destinados a las comunidades afectadas.