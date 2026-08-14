Dos muertos y cuatro heridos dejan accidentes de tránsito en vías de Santander

Una nueva jornada marcada por la accidentalidad vial dejó dos personas muertas y cuatro más heridas en diferentes carreteras de Santander, en hechos registrados durante las últimas horas.

Los accidentes con víctimas mortales ocurrieron en la Troncal del Magdalena Medio y en la vía que comunica a El Socorro con Oiba, donde las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer las causas de los siniestros.

Dos personas murieron en accidentes de tránsito que se presentaron en vías de Santander. Los hechos ocurrieron en la Troncal del Magdalena Medio y la carretera que une a El Socorro con Oiba #VocesySonidos pic.twitter.com/fKQFRcaqM3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 13, 2026

A estos hechos se sumaron tres fuertes accidentes de tránsito registrados en menos de cinco horas en la autopista Piedecuesta–Floridablanca, dejando un saldo de cuatro personas heridas.

Los siniestros se presentaron en el tramo comprendido entre Cajasan y el puente de Hospital Internacional de Colombia, generando afectaciones en la movilidad y requiriendo la atención de organismos de emergencia y autoridades de tránsito.



Tres fuertes accidentes de tránsito en menos de cinco horas en la autopista Piedecuesta- Floridablanca dejaron cuatro personas heridas. Los hechos se presentaron entre Cajasan y el puente de HIC #MañanasBlu pic.twitter.com/WRLhm4ZRPS — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 14, 2026

La sucesión de accidentes vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en las principales carreteras de Santander, especialmente en corredores de alta circulación vehicular como la autopista Piedecuesta–Floridablanca y la Troncal del Magdalena Medio.

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Las autoridades de Santander reiteran el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad, evitar maniobras peligrosas y conducir con especial precaución para reducir el riesgo de nuevos siniestros.