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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Presunto feminicidio en Piedecuesta eleva la alerta por violencia contra las mujeres

Presunto feminicidio en Piedecuesta eleva la alerta por violencia contra las mujeres

Vecinos del sector manifestaron haber escuchado varios disparos. La investigación busca establecer las circunstancias exactas de la muerte.

FOTO FEMINICIDIO EN PIEDECUESTA- SUMINISTRADA.jpg
FOTO: Feminicidio Piedecuesta - suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Las autoridades de Santander investigan la muerte de Maryis Rodríguez, cuyo cuerpo fue encontrado durante la noche del martes dentro de una vivienda ubicada en la carrera 19B # 7-56, barrio La Colina, en Piedecuesta.

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La alerta se activó a través de la línea de emergencias 123, de la Policía Nacional, donde se informó sobre una mujer lesionada con arma de fuego. Una patrullade la Estación de Policía de Piedecuesta acudió al lugar para verificar la situación y adelantar las actuaciones correspondientes.

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Vecinos del sector manifestaron haber escuchado varios disparos. La investigación busca establecer las circunstancias exactas de la muerte y determinar si el caso puede ser tipificado como feminicidio.

De manera preliminar, se conoció que el esposo de Maryis, identificado como Andrés Yesid, falleció hace aproximadamente 10 meses en un caso que también fue objeto de investigación por parte de las autoridades.

Familiares y allegados señalaron, además, que la mujer atravesaba una difícil situación personal tras la pérdida de un hijo de aproximadamente dos años.

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El dato oficial más reciente divulgado por la Gobernación de Santander, con información de la Fiscalía General de la Nación, señalaba que Santander registraba dos feminicidios en lo corrido de 2026, seis menos que en el mismo periodo de 2025.

Por esta razón, el caso de Maryis Rodríguez todavía no debe sumarse oficialmente como un tercer feminicidio, pues la investigación debe determinar primero si su muerte corresponde a este delito. De confirmarse judicialmente, el departamento pasaría a registrar tres casos en 2026.

El antecedente muestra además que la violencia contra las mujeres continúa siendo un asunto de especial atención en Santander. En 2025, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género reportó 13 feminicidios hasta octubre y 21 noticias criminales por feminicidio en grado de tentativa.

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Las autoridades avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad de quien resulte involucrado.

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