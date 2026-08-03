Escalofriante giro en el feminicidio de Laura Valentina Lozano: “Se está haciendo la muerta”

El proceso judicial por el feminicidio de Laura Valentina Lozano, estudiante de Ciencia Política y profesora de patinaje artístico, reveló nueva información sobre el caso seis meses después de su muerte. Un juez de control de garantías ordenó la captura de José David López Celis, expareja de la joven y principal sospechoso del crimen ocurrido en febrero de 2026.

La decisión cambió el rumbo del proceso, pues el investigado había quedado en libertad menos de 24 horas después de su captura en flagrancia. En ese momento, otro juez consideró que no existían suficientes elementos para imponer una medida de aseguramiento contra José David, pese a la investigación penal en su contra.

En medio del avance del caso, la madre de Laura Valentina reveló, durante un pódcast, detalles que hoy generan conmoción.

“Es una persona manipuladora”: mamá de Laura Lozano tras libertad de José David Celis

¿Qué dijo la madre de Laura Valentina Lozano?

Durante una conversación en el pódcast 'Más allá del Silencio', Nancy Torres, madre de la víctima, entregó detalles sobre lo ocurrido esa noche y recordó un momento que, según afirmó, aún no logra olvidar.

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De acuerdo con su relato, cuando el padre de José David López ingresó al apartamento y encontró a la joven sin vida, evitó que su hijo se lanzara por una ventana diciéndole: "No se vaya a tirar, que Valentina se está haciendo la muerta".

La madre de Laura también aseguró que su hija le había contado al conductor de la aplicación que la llevó hasta el lugar que quería terminar la relación, porque se sentía manipulada y controlada por su expareja.

Además, sostuvo que, según la investigación, el hoy procesado ejercía violencia psicológica y económica, y utilizaba la mascota que compartían como una forma de ejercer presión para mantener contacto con Laura.

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Laura Valentina Lozano Redes Sociales

¿Por qué un juez ordenó la captura de José David López?

Según informó Noticias Caracol, la nueva decisión fue tomada por el Juzgado 32 con función de control de garantías, luego de que la Fiscalía presentara nuevos elementos materiales probatorios y evidencia física dentro de la investigación.

De acuerdo con el ente acusador, estas pruebas fortalecieron la hipótesis de que Laura murió por asfixia mecánica en el apartamento de su expareja, ubicado en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá.

Según la investigación, la joven fue al apartamento para recoger algunas pertenencias y a su mascota. Sin embargo, nunca volvió a salir.

¿Cómo avanza el proceso judicial por el feminicidio?

La Fiscalía mantiene la acusación contra José David López Celis como presunto responsable del feminicidio de Laura Valentina Lozano.

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Entre las pruebas recopiladas durante la investigación figuran el dictamen de Medicina Legal, que estableció que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, y otros elementos obtenidos por el CTI.

La representación de las víctimas también informó que logró contactar a una expareja del investigado, quien habría relatado comportamientos similares de control y abuso psicológico.