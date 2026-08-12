Hipopótamo genera temor tras aparecer en calles de un barrio de Barrancabermeja

La presencia de un hipopótamo en el barrio Cincuentenario y Limonar, en la comuna 4 de Barrancabermeja, generó alerta y preocupación entre los habitantes de este sector, luego de que el animal fuera visto desplazándose por una de las calles, muy cerca de una vivienda.

El hecho fue advertido por un habitante de la zona, quien logró grabar un video en el que se observa al hipopótamo por el barrio. De acuerdo con las primeras verificaciones, el animal habría ingresado al sector a través de un humedal cercano.

Tras conocerse el caso, funcionarios de la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja se desplazaron hasta la zona para verificar el recorrido del animal y encontraron rastros que permitirían establecer por dónde se movilizó.

Vecinos del barrio El Limonar, en Barrancabermeja, registraron en video el paso de un hipopótamo por una calle del sector. La presencia del animal generó preocupación entre los habitantes, quienes hicieron un llamado a las autoridades para atender la situación #MañanasBlu pic.twitter.com/OPkW1JGtTc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2026

Leonardo Granados, secretario de Ambiente, explicó que veterinarios, biólogos y unidades de la Policía Ambiental adelantan la revisión del área para determinar la ubicación y trayectoria del hipopótamo.



“Con nuestros veterinarios, la Policía Ambiental y los biólogos estamos haciendo precisamente el análisis del área para revisar las huellas que tenemos”, señaló Granados.

El funcionario agregó que, desde el Distrito, se solicitará la aplicación de los protocolos de prevención del riesgo relacionados con la presencia de especies invasoras que pueden representar un peligro para la comunidad.

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La preocupación de las autoridades y habitantes no es nueva. Desde enero, la Alcaldía de Barrancabermeja ha realizado más de 20 solicitudes al Ministerio de Ambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales para que se adopten medidas urgentes frente a la presencia de hipopótamos en diferentes sectores del distrito.

Sin embargo, hasta ahora no se han adelantado acciones concretas para la captura y reubicación de estos animales. La nueva aparición en una zona residencial manitnene en alerta a los habitantes del barrio Cincuentenario cercano a humedales donde habita esta especie.