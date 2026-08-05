Murió cría de hipopótamo rescatada tras ser hallada por una familia en Puerto Nare, Antioquia

Pese a los esfuerzos de las autoridades y tras su rescate, falleció la cría recién nacida de hipopótamo que fue encontrada sin la compañía de su madre y con graves signos de deshidratación y desnutrición en inmediaciones del corregimiento La Sierra, en Puerto Nare, Antioquia.

El animal fue hallado atrapado entre unos arbustos por una familia de pescadores durante una faena en la zona. Con el fin de protegerlo, los ciudadanos lo trasladaron temporalmente a su vivienda y le suministraron leche y vegetales.

Tras recibir el reporte, un equipo técnico de Cornare asumió la custodia del ejemplar y realizó una valoración médica que confirmó un avanzado cuadro de deshidratación y desnutrición. Debido a la dificultad para canalizar sus vías venosas, los especialistas iniciaron un proceso de estabilización mediante hidratación subcutánea para mejorar sus condiciones clínicas antes de su traslado.

"El individuo falleció. Este ingresó con signos crónicos de deshidratación, malnutrición y un cuadro gastrointestinal agudo que complicó todo su cuadro clínico. Se realizaron maniobras de rescate, rehidratación, manejo del dolor y demás, pero lamentablemente debido a la corta edad del individuo que no superaba los 15 días, lo cual se podía evidenciar en su cordón umbilical, el individuo no tuvo una respuesta adecuada al tratamiento y falleció", detalló el vocero de Cornare.



Recordemos que la cría fue remitida al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde falleció pese a los esfuerzos de un equipo especializado de veterinarios. Tras la necropcia se confirmó que tenía varias lesiones en los pulmones e hígado.

Finalmente, la autoridad ambiental reiteró que, aunque se trató de una acción con intención de auxilio, este tipo de prácticas particulares no suplen los requerimientos nutricionales de un neonato y pueden comprometer su supervivencia, como efectivamente ocurrió, por lo que le pidió a la ciudadanía no domesticarlos.