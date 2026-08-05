Rescatan cría de hipopótamo recién nacido en Puerto Nare, Antioquia: tenía desnutrición

Rescataron a una cría recién nacida de hipopótamo que fue encontrada sin la compañía de su madre y con graves signos de deshidratación y desnutrición en inmediaciones del corregimiento La Sierra, en el municipio de Puerto Nare, en el Magdalena Medio antioqueño.

El animal fue hallado atrapado entre unos arbustos por una familia de pescadores durante una faena en la zona. Con el fin de protegerlo, los ciudadanos lo trasladaron temporalmente a su vivienda y le suministraron leche y vegetales. Ante esto, la autoridad ambiental aclaró que, aunque se trató de una acción con intención de auxilio, este tipo de prácticas particulares no suplen los requerimientos nutricionales de un neonato y pueden comprometer su supervivencia.

Tras recibir el reporte, un equipo técnico de Cornare asumió la custodia del ejemplar y realizó una valoración médica que confirmó un avanzado cuadro de deshidratación y desnutrición. Debido a la dificultad para canalizar sus vías venosas, los especialistas iniciaron un proceso de estabilización mediante hidratación subcutánea para mejorar sus condiciones clínicas antes de su traslado.

"Se lo llevaron para su casa e inmediatamente reportaron a Cornare y a Corantioquia este hallazgo. De inmediato, profesionales de las 2 entidades atendieron el caso, le dieron traslado hacia hacia la hacienda Nápoles, y hoy estamos en esa tensión en los cuidados para la recuperación de la vida de ese bebé hipopótamo",así lo manifestó Javier Valencia el director general de Cornare.



Cría de hipopótamo. Foto: Cornare.

Posteriormente, la cría fue remitida al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde permanece bajo el cuidado de un equipo especializado de veterinarios. Las autoridades indicaron que, una vez supere su estado crítico y complete su recuperación, el ejemplar se mantendrá bajo supervisión permanente dentro de la población de fauna exótica del lugar.