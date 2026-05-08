Barrancabermeja pide prioridad para controlar hipopótamos invasores

La Alcaldía de Barrancabermeja solicitó al Gobierno Nacional priorizar al municipio dentro de las acciones de “caza-control” de hipopótamos, ante el aumento de avistamientos de estos animales en zonas pobladas y productivas del Magdalena Medio santandereano.

La petición fue enviada formalmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Santander, luego de que las autoridades locales alertaran sobre riesgos para comunidades rurales, pescadores y estudiantes debido al desplazamiento de varios ejemplares por corredores hídricos de la región.

Según el reporte oficial, esta semana se instaló la primera mesa técnica liderada por el Ministerio de Ambiente y la CAS, en respuesta a requerimientos hechos por la Procuraduría General de la Nación. A partir de este 7 de mayo comenzarán jornadas de sensibilización con las comunidades cercanas para explicar protocolos de seguridad frente a posibles encuentros con los animales.

La Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja informó que al menos tres hipopótamos adultos han sido identificados movilizándose entre los corregimientos de Ciénaga del Opón y El Centro, zonas donde se han registrado acercamientos peligrosos a viviendas y escuelas rurales, especialmente durante la noche.



El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, advirtió que los animales han mostrado conductas agresivas, incluyendo maniobras de “apertura de boca”, consideradas señales previas a ataques territoriales. Las autoridades temen que ocurra un accidente grave debido a la cercanía de los hipopótamos con comunidades campesinas.

Además del riesgo para las personas, el funcionario alertó sobre afectaciones ambientales en humedales y ciénagas del territorio. De acuerdo con el informe técnico, la presencia de esta especie invasora estaría desplazando fauna nativa como chigüiros, nutrias y babillas, además de alterar la calidad del agua y el equilibrio ecológico en zonas de pesca artesanal.

Aunque el Gobierno Nacional adelanta conversaciones para trasladar 80 hipopótamos hacia la India, las autoridades de Barrancabermeja insistieron en que se requieren medidas urgentes e inmediatas en el Magdalena Medio.

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“No podemos esperar a que ocurra una tragedia en nuestras escuelas o con nuestros pescadores para actuar contra una especie que no pertenece a nuestro ecosistema”, señaló el secretario Leonardo Granados.