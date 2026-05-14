Presencia de hipopótamos en ciénagas de Barrancabermeja afecta a pescadores

La presencia de hipopótamos en las ciénagas de Barrancabermeja volvió a encender las alarmas entre las comunidades y las autoridades ambientales. En las últimas horas, habitantes de la vereda Cuatro Bocas reportaron el avistamiento de un nuevo ejemplar en la ciénaga La Cira, donde incluso quedó registrado en video el comportamiento agresivo y territorial del animal frente a pobladores de la zona.

El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, advirtió que la situación representa un alto riesgo para las comunidades cercanas, especialmente porque el hipopótamo se moviliza durante la noche por sectores donde hay presencia de taladros de Ecopetrol y áreas próximas a instituciones educativas.

“El comportamiento del animal muestra señales de advertencia y territorialidad, lo que implica un espacio de peligro para las comunidades”, señaló el funcionario, quien además aseguró que el municipio solicitó al Ministerio de Ambiente priorizar a Barrancabermeja dentro de las medidas de control anunciadas por el Gobierno Nacional.

Según Granados, ya son cuatro los hipopótamos avistados en las ciénagas San Silvestre, Opón y La Cira, situación que estaría generando graves afectaciones ambientales y económicas en la región.



El secretario explicó que pescadores de la zona han dejado de ingresar a las ciénagas por temor a encontrarse con estos animales, mientras que especies nativas como chigüiros, nutrias y babillas han comenzado a desplazarse debido a la presencia de esta especie invasora.

“Ya hay una alteración al ecosistema fruto de la presencia de esta especie invasora”, afirmó Granados, quien insistió en la necesidad de acelerar las decisiones frente a la captura o aplicación de medidas de “caza control”, mecanismo planteado recientemente por el Ministerio de Ambiente para controlar la expansión de estos animales en el país.

Reportan la presencia de un hipopótamo en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja. El paquidermo fue avistado por campesinos en una ciénaga. Autoridades ambientales señalan que ya serían cuatro los animales de esa especie en la zona #MañanasBlu pic.twitter.com/cWTqHJUup1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 14, 2026

Además, indicó que pescadores de la ciénaga del Opón reportaron hace más de 20 días el ingreso de otro hipopótamo por el sector de La Candelaria, lo que aumenta la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de que más ejemplares lleguen a la zona de La Cira-Infantas.

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El funcionario aseguró que ya ofició al Ministerio de Ambiente, a la Corporación Autónoma Regional y a la Procuraduría Ambiental y Agraria solicitando acciones urgentes para evitar un accidente.

“No podemos esperar a que haya una víctima. El principio de prevención y precaución busca evitar el daño y proteger la vida de nuestros niños y nuestras comunidades”, manifestó el funcionario.