Desarticulan presunta red de extorsión de 'Los de la M' en Barrancabermeja

Dos presuntos integrantes de la estructura delincuencial 'Los de la M' fueron capturados por el Gaula de la Policía Magdalena Medio en Barrancabermeja, Santander, en medio de una investigación por casos de extorsión y amenazas contra comerciantes del distrito.

Los capturados fueron identificados con los alias de 'Mike' y 'Gamarra'. Además, alias 'El del Poncho' fue vinculado al proceso mediante imputación de cargos. Los tres deberán responder por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los procesados presuntamente exigían pagos extorsivos que oscilaban entre los 200 mil y un millón de pesos a comerciantes y ciudadanos de Barrancabermeja.

Según la Policía, las intimidaciones incluían amenazas, disparos y ataques con elementos incendiarios contra establecimientos comerciales, principalmente en sectores de la comuna 3 del distrito.



“Estos sujetos venían cometiendo extorsiones, intimidaciones, incineraciones y hasta disparos como forma de presión contra comerciantes y ciudadanos”, señaló el coronel Jhon Jairo Roa, comandante de la Policía Magdalena Medio.

Las autoridades indicaron que en algunos casos los responsables lanzaban botellas incendiarias contra las fachadas de los negocios para presionar a las víctimas y generar temor en la comunidad.

Dentro del proceso investigativo también se conoció que alias 'El del Poncho' registra 17 anotaciones judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, hurto y porte y tráfico de estupefacientes.

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Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente un juez les dictó medida de aseguramiento mientras continúan las investigaciones.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso relacionado con extorsión a través de la línea 165 del Gaula, disponible las 24 horas.