Indignación por brutal agresión a joven con discapacidad en Barrancabermeja

La brutal agresión de la que fue víctima Luis Alberto Ramos Serpa, conocido entre la comunidad como “Beto”, ha generado indignación y rechazo en Barrancabermeja. El joven, quien se encuentra en condición de discapacidad, fue atacado violentamente en un establecimiento público del barrio Uribe Uribe, en hechos ocurridos el pasado fin de semana.

De acuerdo con versiones de testigos, Ramos Serpa habría intentado intervenir para defender a una mujer que presuntamente estaba siendo víctima de maltrato verbal, situación que habría desencadenado la reacción violenta del señalado agresor.

Autoridades buscan a hombre que agredió violentamente a Luis Alberto Ramos Serpa, una persona con discapacidad, en un establecimiento comercial de Barrancabermeja. "Ofrecemos $5 millones de recompensa", dijo Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad #MañanasBlu pic.twitter.com/KxXGVDmvWF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 8, 2026

Tras la golpiza, el caso provocó una ola de rechazo en redes sociales y entre habitantes del distrito petrolero, quienes exigen justicia y castigo para el responsable.



Ante la gravedad de lo ocurrido, la Alcaldía de Barrancabermeja anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar, capturar y judicializar al hombre señalado de cometer la agresión.

“El agresor, presuntamente, en un acto de intolerancia ha lesionado de manera muy grave a este ciudadano, en hechos que han generado consternación en todo el distrito”, afirmó el secretario de Seguridad, Eduardo Ramírez Alipio.

Los familiares de la víctima ya instauraron las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que ayude a esclarecer los hechos y evitar que el caso quede en la impunidad.