Colombia pide a India autorización para trasladar 80 hipopótamos

El Gobierno colombiano avanza en su estrategia para el manejo del hipopótamo como especie invasora. Este jueves, el Ministerio de Ambiente confirmó que radicó una solicitud formal ante el Gobierno de India para que determine si autoriza el traslado de 80 hipopótamos desde Colombia al centro Vantara, una iniciativa vinculada a la red de Reliance Industries.

La petición no solo busca el visto bueno diplomático, sino también verificar si este centro cuenta con los permisos ambientales vigentes, aval científico y condiciones zoosanitarias requeridas. Todo el proceso se enmarca en los lineamientos de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies.

Desde el Ministerio reiteraron que la translocación de estos animales no depende únicamente de la voluntad de actores privados, sino que exige autorizaciones gubernamentales y el cumplimiento estricto de acuerdos internacionales sobre biodiversidad.

Bebé hipopótamo en Tailandia se vuelve viral Foto: AFP

El traslado hace parte de un conjunto de medidas contempladas en el Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo, adoptado en 2024. Las autoridades insisten en que las decisiones se basan en la mejor evidencia científica disponible y en fallos judiciales vigentes.



Entre las prioridades del Gobierno se mantienen la protección de los ecosistemas, la defensa de las especies nativas y la reducción del impacto que los hipopótamos generan en regiones donde han alterado el equilibrio ambiental. Asimismo, se busca avanzar en soluciones técnicas y diplomáticas que permitan un manejo integral y sostenible de esta problemática.