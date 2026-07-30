Autopista Floridablanca–Piedecuesta tendrá cierre nocturno por desmonte de puente peatonal

La movilidad entre Floridablanca y Piedecuesta tendrá una interrupción durante la noche del próximo lunes 3 de agosto debido a un cierre total de la autopista, a la altura de las estaciones de servicio Tiger y Aranzoque, donde será desmontado el puente peatonal metálico como parte de las obras de construcción del tercer carril.

La restricción vehicular comenzará a las 10:00 de la noche del lunes y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del martes 4 de agosto, tiempo durante el cual no habrá paso de vehículos por este corredor vial.

El secretario de Infraestructura de Floridablanca, Gerson González, explicó que el cierre es necesario para garantizar la seguridad durante el retiro de la estructura metálica, una labor que requiere bloquear completamente el tránsito mientras se realizan las maniobras.

Según indicó el funcionario, el plan de manejo de tráfico ya fue aprobado y contempla como ruta alterna la carrera Octava, en el casco antiguo de Floridablanca, por donde serán desviados los vehículos mientras se adelantan los trabajos.



El desmonte del puente permitirá avanzar en la ampliación de este tramo de la autopista, considerado uno de los puntos críticos del proyecto del tercer carril, con el que se busca mejorar la movilidad entre Floridablanca y Piedecuesta.

De acuerdo con la Administración Municipal, las obras registran un avance cercano al 70 %. Aunque el contrato contempla un plazo de ejecución de 12 meses, que finalizaría en marzo del próximo año, la Alcaldía espera habilitar el tercer carril antes de que termine este año.

Publicidad

Las autoridades recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación, utilizar la carrera Octava como vía alterna y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para reducir las afectaciones durante el cierre nocturno.