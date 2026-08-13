Ataque del ELN con explosivos lanzados por drones deja dos militares heridos en Norte de Santander

Un ataque del ELN con drones acondicionados con artefactos explosivos se registró hacia las 2:30 de la madrugada de este jueves contra una base militar ubicada en el municipio de Convención, Norte de Santander, según informó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la acción fueron utilizados aproximadamente 43 artefactos explosivos, lanzados desde aeronaves no tripuladas. Los explosivos ocasionaron afectaciones en parte de la infraestructura de la unidad militar.

Como consecuencia del ataque, dos militares resultaron afectados por la onda expansiva. Los uniformados serían evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia un centro médico de Cúcuta, donde recibirán atención especializada.

El Ejército Nacional señaló preliminarmente al ELN como responsable de esta acción y aseguró que el ataque sería una retaliación por una reciente operación militar desarrollada por las Fuerzas Militares en la región.



Ataque con drones y explosivos del ELN contra base militar en Convención, Norte de Santander, deja dos soldados heridos que son trasladados a esta hora a un centro médico de Cúcuta. Según información preliminar, fueron empleados más de 40 artefactos explosivos #MañanasBlu pic.twitter.com/GHubS3dPMM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 13, 2026

La institución rechazó el uso de drones cargados con explosivos y advirtió que este tipo de acciones no solo ponen en riesgo a los integrantes de la fuerza pública, sino también a las comunidades ubicadas en el Catatumbo.

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El ataque ocurre en medio de la persistente confrontación armada que se registra en Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo, donde el ELN mantiene presencia y las Fuerzas Militares adelantan operaciones contra estructuras armadas ilegales.

La Fuerza de Tarea Vulcano indicó que las tropas de la Segunda División continuarán desarrollando operaciones militares contra el ELN, al que responsabiliza de diferentes acciones violentas que afectan la seguridad de los habitantes de la región.

Las autoridades avanzan en la evaluación de los daños ocasionados a la infraestructura militar y en las investigaciones para establecer todos los detalles del ataque.