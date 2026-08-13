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Ataque sicarial deja tres heridos en negocio de comidas rápidas de Barrancabermeja

El ataque ocurrió en el barrio El Boston. Dos de los heridos fueron trasladados a la Clínica Magdalena y otro al Hospital Regional del Magdalena Medio.

FOTO REFERENCIA HOMICIDIO- BLU RADIO.jpg
Referencia, homicidio.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Un ataque sicarial se registró en las últimas horas en un establecimiento de comidas rápidas ubicado sobre la vía principal del barrio El Boston, en Barrancabermeja, Santander.

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De acuerdo con la información preliminar, tres personas resultaron heridas durante el ataque y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la ciudad.

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Dos de los lesionados fueron ingresados a la Clínica Magdalena, mientras que la tercera persona fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio. Hasta el momento, las víctimas identificadas son Jesús Peñate Castaño y Paula Ortega, quienes permanecen bajo atención médica.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, determinar los móviles e identificar a los responsables.

El caso permanece en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre el estado de salud de las víctimas y los avances de la investigación. Barrancabermeja es una de las ciudades con más casos de violencia urbana durante los últimos años en Santander.

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La racha de homicidios y ataques sicariales en Barrancabermeja están relacionados con temas de microtráfico y control territorial entre bandas criminales.

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