Ataque sicarial deja tres heridos en negocio de comidas rápidas de Barrancabermeja

Un ataque sicarial se registró en las últimas horas en un establecimiento de comidas rápidas ubicado sobre la vía principal del barrio El Boston, en Barrancabermeja, Santander.

De acuerdo con la información preliminar, tres personas resultaron heridas durante el ataque y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la ciudad.

Dos de los lesionados fueron ingresados a la Clínica Magdalena, mientras que la tercera persona fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio. Hasta el momento, las víctimas identificadas son Jesús Peñate Castaño y Paula Ortega, quienes permanecen bajo atención médica.

Un ataque sicarial se registró en un establecimiento de comidas rápidas en el barrio El Boston, en Barrancabermeja. Tres personas resultaron heridas durante el ataque y fueron trasladadas a dos centros médicos de la ciudad #MañanasBlu pic.twitter.com/Ci48KV7CLw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 13, 2026

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, determinar los móviles e identificar a los responsables.



El caso permanece en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre el estado de salud de las víctimas y los avances de la investigación. Barrancabermeja es una de las ciudades con más casos de violencia urbana durante los últimos años en Santander.

Dos hombres fueron asesinados en ataques sicariales en Barrancabermeja y Puerto Wilches. Las víctimas fueron identificadas como Elio Cervantes y Jhonatan Gracias. Las autoridades adelantan las investigaciones para capturar a los responsables de los homicidios #MañanasBlu pic.twitter.com/6ClGAMHtFA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2026

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La racha de homicidios y ataques sicariales en Barrancabermeja están relacionados con temas de microtráfico y control territorial entre bandas criminales.