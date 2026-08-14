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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cuatro recolectores de Veolia, lesionados tras explosión de pólvora en Barrancabermeja

Cuatro recolectores de Veolia, lesionados tras explosión de pólvora en Barrancabermeja

La emergencia también requirió la intervención de la Policía Nacional y del grupo antiexplosivos, que atendieron la situación y verificaron las condiciones de seguridad en el lugar.

FOTO CAMIÓN VEOLINA BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Camión de Veolia en Barrancabermeja- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Cuatro trabajadores de la empresa Veolia resultaron heridos luego de que varias mechas de minitejo, que habían sido arrojadas de manera inadecuada entre bolsas de basura en Barrancabermeja, explotaran dentro de un vehículo recolector de residuos en el barrio Los Alpes.

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El hecho ocurrió cuando los operarios adelantaban labores de recolección de desechos. El material explosivo fue introducido al camión junto con los demás residuos y detonó durante el proceso de compactación.

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De acuerdo con Veolia Aseo Santander y Cesar S.A. E.S.P., los cuatro trabajadores afectados tuvieron que ser trasladados a la Clínica Reina Lucía de Barrancabermeja para recibir valoración médica. La empresa señaló que, pese a la explosión, no se presentaron pérdidas humanas.

La emergencia también requirió la intervención de la Policía Nacional y del grupo antiexplosivos, que atendieron la situación y verificaron las condiciones de seguridad en el lugar.

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Veolia rechazó la disposición de materiales peligrosos entre los residuos ordinarios y recordó que sus operarios realizan labores de recolección las 24 horas del día para mantener limpia la ciudad.

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La empresa hizo un llamado a la ciudadanía y a los establecimientos comerciales para que no arrojen pólvora, materiales explosivos u otros elementos peligrosos en las bolsas de basura, debido al riesgo que representan para los trabajadores de aseo y para la comunidad.

Asimismo, la compañía pidió mayor responsabilidad al momento de disponer los residuos y agradeció la atención de las autoridades durante la emergencia. También advirtió que los daños ocasionados al vehículo recolector podrían generar retrasos en el servicio de recolección en algunos sectores de Barrancabermeja.

Veolia reiteró que sus trabajadores salen diariamente a cumplir una labor esencial para la ciudad y pidió a la comunidad contribuir a que puedan regresar sanos y salvos a sus hogares.

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