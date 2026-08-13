Hipopótamo vuelve a aparecer en Barrancabermeja y autoridades piden medidas urgentes

Un nuevo avistamiento de un hipopótamo encendió las alarmas en Barrancabermeja. Esta vez, el animal fue observado en un sector aledaño al humedal de la comuna Cuatro, situación que llevó a la Alcaldía a solicitar nuevamente la intervención de las autoridades ambientales para evitar riesgos para la población.

La Secretaría de Ambiente y Transición Energética atendió el llamado de la comunidad y, en compañía de la Policía, adelanta una inspección en la zona para identificar las huellas del animal y establecer la ruta que estaría siguiendo.

La Administración Distrital hizo un llamado urgente a la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, y al Ministerio de Ambiente para que adopten las medidas necesarias frente a la presencia de esta especie invasora. Según la Alcaldía, desde enero se viene advirtiendo sobre la necesidad de retirar los hipopótamos tanto de las zonas urbanas como rurales del distrito.

Los registros de estos animales en Barrancabermeja se han vuelto cada vez más frecuentes. El primer reporte reciente se conoció el 26 de diciembre de 2025, cuando pescadores y campesinos alertaron sobre un ejemplar en la vereda Caño Rasquiña, en inmediaciones de la ciénaga del Opón. Posteriormente, en enero de 2026, hubo nuevos avistamientos en Cuatro Bocas y Tierra Adentro, incluso cerca de una escuela rural y de viviendas.



En mayo, habitantes de Cuatro Bocas reportaron nuevamente la presencia de un hipopótamo en la ciénaga La Cira. En ese momento, medios de comunicación reportaron al menos cuatro avistamientos en diferentes sectores rurales de Barrancabermeja, mientras la Alcaldía advertía sobre la presencia de varios ejemplares en el territorio.

La preocupación no es nueva. Un estudio del Instituto Humboldt registró históricamente la presencia de hipopótamos en Barrancabermeja y otros municipios del Magdalena Medio, mientras investigaciones más recientes han identificado grupos de estos animales en el norte de Barrancabermeja y Yondó.

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La CAS, por su parte, informó en marzo que había realizado visitas de georreferenciación en el Magdalena Medio santandereano para verificar los reportes y recopilar información con las comunidades. La entidad señaló que continuaba con la validación técnica de la presencia de los animales y la adopción de las medidas correspondientes.

Desde la Alcaldía de Barrancabermeja reiteraron que la competencia para definir y ejecutar las acciones de manejo de los hipopótamos corresponde a las autoridades ambientales, bajo los protocolos y normas establecidos para esta especie.

