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Bumangueses mantienen la solidaridad con damnificados por el terremoto

La respuesta de ciudadanos y empresarios refleja el espíritu de solidaridad de Santander con las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias del terremoto.

Ayudas para damnificados por terremoto (1).jpg
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La solidaridad de los bumangueses con las familias afectadas por el terremoto que sacudió varias regiones del país no se detiene. En la Alcaldía de Bucaramanga ya se han recibido más de 15 toneladas de ayudas humanitarias, entre alimentos no perecederos, elementos de aseo y otros artículos de primera necesidad.

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Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, destacó la respuesta de la ciudadanía y confirmó que la jornada de recolección se mantuvo este jueves hasta las 5 de la tarde, con el propósito de que las ayudas puedan ser trasladadas oportunamente a las zonas afectadas a través de la Cruz Roja.

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Empresas santandereanas también se han sumado a esta iniciativa. Espumas Santander, por ejemplo, entregó colchonetas, almohadas y alimentos para las familias damnificadas.

A esta campaña se sumó Fenalco Santander, que habilitó puntos de acopio para que los empresarios puedan entregar alimentos no perecederos y otros recursos. Alejandro Almeida, director de Fenalco en Santander, explicó que las ayudas serán transportadas directamente desde Bucaramanga hasta el puerto de Buenaventura, desde donde serán distribuidas hacia las zonas afectadas.

La respuesta de ciudadanos y empresarios refleja el espíritu de solidaridad de Santander con las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias del terremoto.

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