Nueva sede de las UTS en Barrancabermeja amplía oportunidades para jóvenes

Con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en el Magdalena Medio, fue puesta en funcionamiento la nueva sede de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) en Barrancabermeja, una infraestructura que permitirá beneficiar a cientos de jóvenes de la región.

La nueva sede cuenta con capacidad para atender hasta 1.200 estudiantes por jornada y dispone de una moderna infraestructura conformada por 42 aulas, siete laboratorios de informática, auditorio, biblioteca y espacios destinados a fortalecer los procesos académicos y de formación integral.

"El proyecto fue posible gracias a la Acción Unificada entre la Gobernación de Santander, Ecopetrol, la Alcaldía de Barrancabermeja y las UTS, entidades que articularon esfuerzos para fortalecer la oferta educativa y generar nuevas alternativas de formación para los jóvenes del departamento", dijo el gobernador Juvenal Díaz.

¡HOY BARRANCABERMEJA ESTRENA NUEVA SEDE DE LAS UTS! 🎓



Acompañamos la inauguración de este gran espacio que representa más oportunidades para nuestros jóvenes.



Desde la Administración Distrital cumplimos nuestro compromiso con la educación: entregamos el predio y destinamos… pic.twitter.com/Om3LjLXhVn — Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) August 10, 2026

La apertura de esta sede representa un avance para el Magdalena Medio, una región que busca consolidar mayores oportunidades educativas y laborales para sus nuevas generaciones. El acceso a programas de educación superior cerca de sus lugares de residencia contribuye a reducir brechas y facilita que más jóvenes puedan continuar sus estudios sin tener que desplazarse a otras ciudades.



Las @Unidades_UTS cambian de nombre y ahora se denominan Universitaria Tecnológica de Santander. El rector Omar Lengerke destacó que este es un paso importante para el desarrollo institucional y el futuro de cientos de estudiantes #VocesySonidos pic.twitter.com/22TxEXNkNX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 10, 2026

"Esta apuesta institucional también busca que la educación se convierta en una herramienta para el desarrollo social y económico de Barrancabermeja y los municipios del Magdalena Medio, mediante la formación de talento humano acorde con las necesidades de la región", señaló Omar Lenguerke, rector de las UTS.

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Con esta nueva infraestructura, Santander fortalece su apuesta por la educación superior y la generación de oportunidades para que los jóvenes puedan construir sus proyectos de vida y aportar al desarrollo del departamento.