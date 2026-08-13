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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nueva sede de las UTS en Barrancabermeja amplía oportunidades para jóvenes

Nueva sede de las UTS en Barrancabermeja amplía oportunidades para jóvenes

La nueva infraestructura tendrá capacidad para 1.200 estudiantes por jornada y fortalece el acceso a la educación superior en el Magdalena Medio.

FOTO UTS BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Sede UTS en Barrancabermeja- suministrada por Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en el Magdalena Medio, fue puesta en funcionamiento la nueva sede de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) en Barrancabermeja, una infraestructura que permitirá beneficiar a cientos de jóvenes de la región.

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La nueva sede cuenta con capacidad para atender hasta 1.200 estudiantes por jornada y dispone de una moderna infraestructura conformada por 42 aulas, siete laboratorios de informática, auditorio, biblioteca y espacios destinados a fortalecer los procesos académicos y de formación integral.

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"El proyecto fue posible gracias a la Acción Unificada entre la Gobernación de Santander, Ecopetrol, la Alcaldía de Barrancabermeja y las UTS, entidades que articularon esfuerzos para fortalecer la oferta educativa y generar nuevas alternativas de formación para los jóvenes del departamento", dijo el gobernador Juvenal Díaz.

La apertura de esta sede representa un avance para el Magdalena Medio, una región que busca consolidar mayores oportunidades educativas y laborales para sus nuevas generaciones. El acceso a programas de educación superior cerca de sus lugares de residencia contribuye a reducir brechas y facilita que más jóvenes puedan continuar sus estudios sin tener que desplazarse a otras ciudades.

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"Esta apuesta institucional también busca que la educación se convierta en una herramienta para el desarrollo social y económico de Barrancabermeja y los municipios del Magdalena Medio, mediante la formación de talento humano acorde con las necesidades de la región", señaló Omar Lenguerke, rector de las UTS.

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Con esta nueva infraestructura, Santander fortalece su apuesta por la educación superior y la generación de oportunidades para que los jóvenes puedan construir sus proyectos de vida y aportar al desarrollo del departamento.

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