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Santander mantiene alerta por incendios forestales; controlan dos emergencias

El control de las emergencias registradas en Mogotes y Girón permitió reducir el riesgo para las comunidades.

FOTO INCENDIO FORESTAL GIRÓN.jpg
FOTO: Incendio forestal en Girón- Bomberos de Floridablanca
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Santander mantiene vigilancia ante el riesgo de incendios forestales, luego de que las autoridades reportaran condiciones de alerta en varios municipios del departamento. En las últimas horas fueron controlados dos incendios registrados en Mogotes y Girón, evitando que las llamas avanzaran hacia otras zonas.

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De acuerdo con el reporte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, con fecha del 13 de agosto de 2026, el departamento mantiene diferentes niveles de alerta por incendios de cobertura vegetal, debido principalmente a las condiciones de precipitación y temperaturas máximas registradas durante los últimos días.

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Actualmente, cinco municipios permanecen en alerta roja: California, Concepción, Málaga, Suratá y Vetas. Otros 18 municipios están en alerta naranja, entre ellos Aratoca, Capitanejo, Carcasí, Cepitá, Cerrito, Cimitarra, Curití, Guaca, Gámbita, Macaravita, Mogotes, Molagavita, Palmar, Piedecuesta, San Andrés, San José de Miranda y San Miguel.

Además, 16 municipios permanecen en alerta amarilla, entre ellos Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Lebrija, Piedecuesta, San Gil, Tona, Zapatoca, Albania, Betulia, Charta, Coromoro, Encino, Matanza, Onzaga y Puente Nacional.

El informe advierte que las condiciones meteorológicas pueden favorecer la propagación de incendios en áreas de cobertura vegetal, por lo que se mantiene el llamado a la comunidad a evitar quemas, fogatas y cualquier actividad que pueda generar fuego, especialmente en zonas rurales.

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El control de las emergencias registradas en Mogotes y Girón permitió reducir el riesgo para las comunidades y el entorno, mientras los organismos de socorro y las autoridades continúan atentos ante la posibilidad de nuevos incendios en el departamento.

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