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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a cinco integrantes de banda dedicada al microtráfico en Bucaramanga y el área

Capturan a cinco integrantes de banda dedicada al microtráfico en Bucaramanga y el área

Las cinco personas fueron capturadas en operativos en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón. Según la Policía, la banda tendría ingresos por $1.000 millones al año por la venta de estupefacientes.

Banda Renacer microtráfico.jpg
Blu Radio. Banda de microtráfico 'Renacer' //Foto: Policía Mebuc
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Una investigación de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía permitió permitió la desarticulación de la estructura delincuencial conocida como ‘Renacer’, señalada de almacenar, dosificar y distribuir estupefacientes en diferentes sectores del área metropolitana.

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El operativo se desarrolló de manera simultánea en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, donde realizaron seis diligencias de registro y allanamiento. Como resultado, cinco personas fueron capturadas mediante órdenes judiciales.

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Según las autoridades, los detenidos harían parte de diferentes niveles de la organización. Entre ellos están alias ‘Ladrillo’, señalado como jefe de zona; ‘Cúcuta’, quien presuntamente se encargaba de la venta de droga; ‘Mai’, señalada de coordinar algunos puntos de expendio, y ‘Molleda’ y ‘Alirio’, quienes tendrían a su cargo la administración de los recursos obtenidos por la actividad ilegal.

La investigación apunta a que ‘Renacer’ utilizaba distintos inmuebles para dosificar los estupefacientes y posteriormente distribuirlos mediante venta directa y domicilios. Esta modalidad les habría permitido mantener varios puntos de comercialización en el área metropolitana.

Durante los allanamientos fueron incautados 500 gramos de marihuana, 50 dosis de base de coca y cinco teléfonos celulares, elementos que ahora hacen parte del proceso judicial y serán sometidos a los análisis correspondientes.

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De acuerdo con la Policía, el dinero obtenido de la venta de droga era movilizado a través de transferencias entre cuentas bancarias de bajo monto, una estrategia que habría sido utilizada para manejar los recursos provenientes de la actividad ilícita.

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Las autoridades estiman que ‘Renacer’ habría generado más de $1.000 millones anuales producto de sus actividades. Por esta razón, la Fiscalía avanza en las actuaciones dirigidas a identificar y afectar los bienes y recursos relacionados con la organización.

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La investigación también vinculó a otras dos personas. Se trata de alias ‘Italiano’, ‘Búfalo’ o ‘Ita’, señalado como cabecilla de la estructura conocida como ‘Los del Sur’, y alias ‘Anderson’, quien presuntamente cumpliría funciones como domiciliario. Ambos fueron imputados dentro del proceso y aún no han sido capturados.

“Este resultado demuestra el trabajo permanente y articulado de nuestros investigadores y fiscales para afectar no solamente a quienes comercializan los estupefacientes, sino también las estructuras que administran y financian estas rentas criminales”, señaló el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

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Los cinco capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación jurídica frente a los delitos que les fueron atribuidos, entre ellos concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, enriquecimiento ilícito e instrumentalización de menores.

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