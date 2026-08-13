Capturan a cinco integrantes de banda dedicada al microtráfico en Bucaramanga y el área

Una investigación de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía permitió permitió la desarticulación de la estructura delincuencial conocida como ‘Renacer’, señalada de almacenar, dosificar y distribuir estupefacientes en diferentes sectores del área metropolitana.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, donde realizaron seis diligencias de registro y allanamiento. Como resultado, cinco personas fueron capturadas mediante órdenes judiciales.

Según las autoridades, los detenidos harían parte de diferentes niveles de la organización. Entre ellos están alias ‘Ladrillo’, señalado como jefe de zona; ‘Cúcuta’, quien presuntamente se encargaba de la venta de droga; ‘Mai’, señalada de coordinar algunos puntos de expendio, y ‘Molleda’ y ‘Alirio’, quienes tendrían a su cargo la administración de los recursos obtenidos por la actividad ilegal.

La investigación apunta a que ‘Renacer’ utilizaba distintos inmuebles para dosificar los estupefacientes y posteriormente distribuirlos mediante venta directa y domicilios. Esta modalidad les habría permitido mantener varios puntos de comercialización en el área metropolitana.



Durante los allanamientos fueron incautados 500 gramos de marihuana, 50 dosis de base de coca y cinco teléfonos celulares, elementos que ahora hacen parte del proceso judicial y serán sometidos a los análisis correspondientes.

De acuerdo con la Policía, el dinero obtenido de la venta de droga era movilizado a través de transferencias entre cuentas bancarias de bajo monto, una estrategia que habría sido utilizada para manejar los recursos provenientes de la actividad ilícita.

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Las autoridades estiman que ‘Renacer’ habría generado más de $1.000 millones anuales producto de sus actividades. Por esta razón, la Fiscalía avanza en las actuaciones dirigidas a identificar y afectar los bienes y recursos relacionados con la organización.

La investigación también vinculó a otras dos personas. Se trata de alias ‘Italiano’, ‘Búfalo’ o ‘Ita’, señalado como cabecilla de la estructura conocida como ‘Los del Sur’, y alias ‘Anderson’, quien presuntamente cumpliría funciones como domiciliario. Ambos fueron imputados dentro del proceso y aún no han sido capturados.

“Este resultado demuestra el trabajo permanente y articulado de nuestros investigadores y fiscales para afectar no solamente a quienes comercializan los estupefacientes, sino también las estructuras que administran y financian estas rentas criminales”, señaló el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

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Los cinco capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación jurídica frente a los delitos que les fueron atribuidos, entre ellos concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, enriquecimiento ilícito e instrumentalización de menores.