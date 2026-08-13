Empresa santandereana dona tres toneladas de insumos para hospitales afectados por sismo

En medio de la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó al sur occidente de Colombia, la empresa santandereana Líneas Hospitalarias se sumó a las acciones de apoyo con la donación de cerca de tres toneladas de insumos y dispositivos médicos que serán trasladados hasta Quibdó en Chocó.

La iniciativa se desarrolla en articulación con la Fundación Federico y contempla el envío de elementos esenciales para fortalecer la capacidad de atención y recuperación de los pacientes afectados por la emergencia.

De acuerdo con Paula Andrea Delgado, directora técnica de fabricación de dispositivos médicos de Líneas Hospitalarias, el cargamento incluye diferentes tipos de dispositivos y elementos destinados tanto a la atención hospitalaria como a la rehabilitación de los pacientes.

Entre los elementos donados se encuentran camas hospitalarias, atriles, divanes, camillas, camillas de transporte y camillas de recuperación, además de material de osteosíntesis y diferentes elementos de ortopedia y rehabilitación, como rodilleras e inmovilizadores.



“Desde Líneas Hospitalarias, en articulación con la Fundación Federico, saldrá el día de hoy un camión con alrededor de tres toneladas de insumos y dispositivos médicos para contribuir a la situación que está pasando en todo el país”, explicó Delgado.

La donación no se limitará al suministro de equipos. La empresa también anunció el desplazamiento de un equipo interdisciplinario, que brindará acompañamiento para apoyar al personal de salud en el uso adecuado de los dispositivos médicos y contribuir al proceso de atención de los pacientes.

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La ayuda busca responder a las necesidades inmediatas del Hospital de Quibdó, al tiempo que aporta elementos para los procesos de recuperación y rehabilitación de las personas afectadas.

El envío de los insumos médicos se realizará en coordinación con la Gobernación de Santander que hará el traslado.