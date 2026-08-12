Primeras ayudas médicas ya fueron enviadas a zonas afectadas por la emergencia

Las primeras ayudas médicas ya comenzaron a llegar a las zonas afectadas por la emergencia. La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, en alianza con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y otras organizaciones del sector, puso en marcha una red nacional para recibir donaciones y responder a las necesidades más urgentes de los servicios de salud.

El doctor Freddy Ariza, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, explicó que las donaciones ya han permitido atender requerimientos específicos en Manizales, una de las ciudades donde varias instituciones de salud resultaron afectadas. Entre los equipos entregados se encuentran elementos destinados a la atención de neonatos, como ventiladores de alta frecuencia e incubadoras.

La organización también trabaja en la consecución de equipos para recuperar camas de cuidado obstétrico y restablecer servicios que son necesarios para garantizar la atención de los pacientes.

Terremoto en Colombia Foto: AFP

Ariza señaló que la respuesta ciudadana ha sido positiva y que actualmente funcionan 16 centros de acopio de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación en diferentes regiones del país, con excepción de las ciudades directamente afectadas. Allí se reciben medicamentos, insumos médicos y alimentos no perecederos.



Entre los elementos que pueden donar los ciudadanos están analgésicos y antiinflamatorios en sus empaques originales y con fechas de vencimiento adecuadas, además de algunos antibióticos, vendajes, guantes estériles, gasas y tapabocas. La organización recomienda que las personas consulten las necesidades específicas antes de realizar sus aportes para evitar donaciones que no correspondan con las prioridades de las zonas afectadas.

De acuerdo con el seguimiento realizado por las organizaciones médicas, una de las principales necesidades está relacionada con la infraestructura. Cerca del 27 % de los requerimientos identificados corresponden a daños en instalaciones de salud, por lo que se necesitan recursos para garantizar servicios básicos como agua, energía y gases medicinales, además de equipos para el traslado y remisión de pacientes.

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El presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación insistió en que, además de atender las necesidades inmediatas, el objetivo es recuperar los servicios de salud afectados. Por eso, el llamado está dirigido a fortalecer nuevamente los hospitales, quirófanos y demás áreas asistenciales para que puedan retomar su funcionamiento con oportunidad y seguridad para los pacientes.

La campaña mantiene abiertos los canales para recibir aportes económicos y donaciones de medicamentos, alimentos, insumos y equipos médicos. Las necesidades específicas y los puntos habilitados para las entregas pueden consultarse en los canales oficiales de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación.