La fruta tropical muy popular en Colombia que ayudaría a controlar diabetes y aliviar estreñimiento

En Colombia, una fruta de sabor dulce y pulpa blanca es conocida por acompañar distintas preparaciones, pero también ha despertado interés por sus propiedades nutricionales.

Se trata de la guama, también llamada guaba, pepeto o inga, una especie tropical cuyo nombre científico es Inga edulis Mart.

Aunque tradicionalmente se consume fresca, la guama también puede utilizarse en jugos, batidos, postres y ensaladas de frutas. Su composición incluye fibra, vitamina C y diferentes compuestos bioactivos, entre ellos flavonoides y catequinas, sustancias reconocidas por su actividad antioxidante.

La guama. Foto: IA

¿Qué beneficios tendría comer guama?

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta fruta es su contenido de fibra dietaria. Este nutriente puede contribuir a una digestión adecuada y favorecer el tránsito intestinal, por lo que la guama podría ser una alternativa dentro de una alimentación equilibrada para quienes presentan episodios de estreñimiento.



La fibra también cumple un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos. Al ralentizar la absorción de estos nutrientes, puede contribuir a que el aumento de glucosa después de las comidas sea más gradual. Por esta razón, se ha relacionado el consumo de alimentos ricos en fibra con un mejor control de los niveles de azúcar en sangre.

Sin embargo, es importante aclarar que la guama no reemplaza los medicamentos ni el tratamiento indicado para la diabetes. Su consumo debe entenderse como parte de una alimentación saludable y no como una cura para esta enfermedad.

Diabetes / imagen de referencia. Foto: Unsplash

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Otro de sus posibles beneficios está relacionado con los antioxidantes. Los flavonoides, saponinas y catequinas ayudan a combatir el estrés oxidativo, proceso asociado con el daño celular. Además, la presencia de vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

La fibra también puede generar mayor sensación de saciedad, un aspecto que podría ser útil para quienes buscan controlar la ingesta de alimentos como parte de un plan de alimentación y actividad física.

El estreñimiento suele estar relacionado, entre otros factores, con una alimentación baja en fibra. En este contexto, incluir frutas que aporten este nutriente puede favorecer el funcionamiento del aparato digestivo.

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En el caso de la guama, su fibra puede ayudar a aumentar el volumen de las heces y estimular el movimiento intestinal. De esta manera, su consumo moderado podría contribuir a mejorar el tránsito intestinal.

No obstante, comerla en exceso podría producir un efecto laxante y provocar heces más blandas. Por eso, como ocurre con cualquier alimento, la cantidad y la tolerancia individual son factores importantes.

También contiene otros nutrientes

De acuerdo con los datos nutricionales proporcionados, por cada 100 gramos de pulpa fresca de guama se encuentran aproximadamente 59 calorías, 1,4 gramos de proteínas, 0,1 gramos de grasa, 13,22 gramos de carbohidratos y 1,2 gramos de fibra.

La fruta también aporta vitamina C, fósforo y hierro, nutrientes que participan en diferentes funciones del organismo.

Su pulpa, además, resulta versátil en la cocina. Puede consumirse directamente después de retirar la vaina y las semillas, o incorporarse en batidos, jugos, mousses, pasteles y otros postres.