Liga Colombiana de Autismo activa red de apoyo para familias afectadas por el terremoto

Las situaciones de emergencia representan retos particulares para las personas dentro del espectro autista y sus familias. La pérdida repentina de rutinas, la incertidumbre y la exposición a ruidos, polvo, sirenas, gritos o aglomeraciones pueden generar episodios de sobrecarga sensorial y desregulación. Ante este escenario, la Liga Colombiana de Autismo y la Red de Familias RCEA activaron una red nacional de acompañamiento para orientar a las familias que requieren apoyo.

Betty Roncancio, directora de la Liga Colombiana de Autismo, explicó a Blu Radio que la organización trabaja junto con líderes de otras ciudades en una red que reúne familias de entre 15 y 16 ciudades del país, incluidas algunas de las regiones más afectadas por la emergencia.

La prioridad, señaló, es escuchar a las familias y brindarles orientación frente a preguntas y situaciones que pueden generar angustia, especialmente cuando deben abandonar sus viviendas o quedan sin las herramientas que habitualmente utilizan para apoyar a sus hijos.

“Es hacer ese acompañamiento emocional a la familia y también darle esas estrategias y herramientas de cómo actuar”, explicó Roncancio.



La organización también busca conectar a las familias con líderes y organizaciones locales. De esta manera, una familia puede recibir inicialmente orientación desde Bogotá y posteriormente ser remitida a organizaciones de su ciudad que conozcan el contexto y puedan brindar un acompañamiento más cercano.

La Liga Colombiana de Autismo recordó que, en una emergencia, las personas autistas pueden enfrentar dificultades adicionales relacionadas con los cambios inesperados y la sobrecarga sensorial. Por eso, recomendó a las entidades encargadas de la atención evitar estímulos extremos cuando sea posible, utilizar un tono de voz calmado y frases cortas y concretas, y evitar el contacto físico intempestivo, salvo que exista una razón estricta de seguridad.

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La organización también pidió respetar los elementos que cada persona utiliza para regularse, como audífonos para reducir el ruido u objetos de apoyo, y mantener una articulación inmediata con padres y cuidadores, quienes pueden contribuir a la contención emocional y a la comunicación de necesidades específicas.

El llamado también está dirigido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos y las redes de salud. Según la Liga, el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de garantizar protección, prioridad y seguridad para esta población durante situaciones de riesgo y desastres naturales.

Roncancio insistió en que los organismos de emergencia deben contar con información y herramientas para reconocer las particularidades de las personas dentro del espectro autista. Aspectos como el contacto visual, el contacto físico, las necesidades sensoriales y la importancia de anticipar lo que va a ocurrir pueden ser determinantes durante una evacuación o una atención de emergencia.

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La Liga Colombiana de Autismo y la Red de Familias RCEA reiteraron que no se trata solamente de atender la emergencia física, sino también de garantizar condiciones que permitan proteger y acompañar a las personas autistas y a sus familias.

Las organizaciones mantienen habilitadas líneas de WhatsApp para brindar orientación y acompañamiento: 313 437 6086 y 316 457 9126.

Además, solicitaron que estos criterios sean incorporados en los protocolos de evacuación y respuesta temprana de las entidades territoriales y nacionales, con el propósito de avanzar hacia una atención integral e inclusiva durante las emergencias.