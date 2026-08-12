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Blu Radio  / Salud  / Unidades renales se unen para garantizar diálisis a pacientes afectados por terremoto

Unidades renales se unen para garantizar diálisis a pacientes afectados por terremoto

La Asociación Colombiana de Nefrología activó una red de unidades renales en la región para dar continuidad al tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica, sin importar la EPS a la que estén afiliados. La medida busca evitar interrupciones en la diálisis, un procedimiento vital para estos pacientes.

Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia
Foto: AFP
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Ante la emergencia que afecta a Colombia por el terremoto, las unidades renales de cinco ciudades capitales comenzaron a trabajar de manera articulada para garantizar la continuidad de la diálisis a pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran afectados por la situación.

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La iniciativa fue activada por la Asociación Colombiana de Nefrología, que puso en red a las unidades renales de la zona para atender a los pacientes independientemente del asegurador al que estén afiliados. De esta manera, se busca que las dificultades generadas por la emergencia no interrumpan un tratamiento que resulta indispensable para su supervivencia.

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Según explicó la entidad, las cinco ciudades capitales que cuentan con unidades renales se sumaron a esta estrategia y actualmente trabajan de manera coordinada para recibir y atender a los pacientes que lo requieran.

La articulación a través de las sociedades científicas permite concentrar esfuerzos en enfermedades específicas y establecer mecanismos de colaboración entre las instituciones. En este caso, el objetivo es garantizar que quienes requieren diálisis puedan continuar con su tratamiento, incluso si las condiciones de atención habituales se han visto alteradas por la emergencia.

La enfermedad renal crónica requiere tratamientos periódicos para reemplazar la función de los riñones cuando estos han dejado de funcionar adecuadamente. En los pacientes que dependen de la diálisis, una interrupción prolongada del procedimiento puede generar complicaciones graves y poner en riesgo su vida en cuestión de días.

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Por eso, la activación de esta red representa una de las primeras acciones de coordinación entre las sociedades científicas y las unidades especializadas para responder a las necesidades de salud de la población afectada.

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La estrategia, además, plantea un mecanismo de atención que prioriza la necesidad médica del paciente por encima de su asegurador, permitiendo que las unidades renales de las cinco capitales funcionen como una red y puedan dar continuidad al tratamiento mientras se mantiene la emergencia.

La Asociación Colombiana de Nefrología destacó así la importancia de la colaboración entre instituciones y sociedades científicas para mantener servicios esenciales durante la emergencia y evitar que pacientes con enfermedades crónicas queden sin atención.

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