En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella
Cali
Presos trasladados
Riesgo de apagón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Autismo

Autismo

Autismo, fotografía de referencia tomada de Magnific.
Mañanas BLU 10:30

Madre de niños con autismo denuncia barreras en acceso a terapias pese a fallos judiciales

Salud Total Bucaramanga.jpg
Santanderes

Reanudarán terapias a niños con autismo de EPS Salud Total en Bucaramanga tras protesta

Segunda edición de Baby World en Bogotá
Bogotá

Plan familiar en Bogotá: habrá espacios adaptados para niños con autismo

paracetamol (1).jpg
Salud

Nueva investigación revela si tomar acetaminofén en embarazo eleva riesgo de autismo en niños

Hospital Infantil San José emite alerta por incremento de casos de sobredosis por acetaminofén
Salud

Expertos piden precaución ante las declaraciones de Trump sobre el acetaminofén

Paracetamol - acetaminofen
Salud

"No hay evidencia científica de relación entre acetaminofén y autismo, como dice Trump": OMS

Embarazo_mujer embarazada_mamá_ImgFX.jpg
Mundo

Trump pidió a embarazadas limitar uso de paracetamol por riesgo de autismo: "Crisis horrible"

EE UU anunciará riesgo de tomar acetaminofén en embarazo: ¿es posible que el bebé nazca con autismo?
Mundo

¿El acetaminofén provoca autismo? El anuncio de Trump que pone en alerta a embarazadas

nadadores síndrome de Down y autismo.jpg
Santanderes

Indersantander apoyará a deportistas con Down y autismo para mundial de natación

nadadores síndrome de Down y autismo.jpg
Santanderes

Deportistas con Down y autismo de Santander, sin apoyo para ir a campeonato en Tailandia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad