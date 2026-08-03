Madre de niños con autismo denuncia barreras en acceso a terapias pese a fallos judiciales

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Adela Ramírez, madre de dos adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA), denunció las dificultades que, según aseguró, ha enfrentado durante años para lograr que sus hijos reciban los tratamientos ordenados por los especialistas.

La mujer afirmó que, a pesar de contar con tutelas de cubrimiento integral, los obstáculos administrativos persisten y afectan la continuidad de las terapias.

Ramírez explicó que sus hijos, de 17 y 15 años, fueron diagnosticados con autismo cuando tenían cinco y dos años, respectivamente. Desde entonces, dijo, el acceso a la atención especializada ha estado marcado por constantes inconvenientes.

Las barreras comenzaron desde el diagnóstico

La madre relató que el tratamiento para una persona con autismo requiere la intervención de un equipo interdisciplinario conformado por neuropediatra, neuropsicólogo, psiquiatra infantil, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e integrador sensorial, entre otros profesionales.

“En este momento mis hijos tienen neuropediatra como médico de cabecera, médico tratante, pero también tienen neuropsicólogo, psiquiatra infantil, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, integrador sensorial, y así se va creciendo el grupo cuando puede acceder a esos servicios, porque no todo el mundo, aunque tengamos la misma EPS, tiene esa posibilidad”, dijo.

Al ser consultada sobre cuándo comenzaron las dificultades para acceder a la atención médica, respondió que los problemas surgieron desde el inicio del proceso.

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“Todo el tiempo. Tanto así que en este momento mis hijos cuentan con una tutela de cubrimiento integral para ambos, pero previa a esa, mi hija también cuenta con una tutela de cubrimiento para el acompañante terapéutico (…) y con todo y que tenemos esas dos tutelas, seguimos en el mismo problema”, comentó en la entrevista.

"El sistema de salud está diseñado para cansar a los cuidadores"

Durante la entrevista, Ramírez sostuvo que cada persona con autismo requiere un tratamiento individualizado y que las terapias cumplen un papel fundamental para fortalecer habilidades relacionadas con la comunicación y la interacción social.

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“El sistema de salud está diseñado para cansar, para agobiar, para enfermar a los cuidadores, y aunque las terapias deberían ser suministradas sin ningún tipo de problema, realmente son muy pocos los pacientes que tienen acceso al tratamiento de rehabilitación integral completo”, afirmó.

También recordó que el trastorno del espectro autista acompaña a la persona durante toda su vida, por lo que el acompañamiento médico debe mantenerse de forma permanente.

Denuncia una situación que, asegura, afecta a muchas familias

Ramírez explicó que hace parte de una red de padres en Cartagena y que también ha participado en espacios de la Red Colombiana de Autismo. Según manifestó, la situación que viven sus hijos se repite en numerosos casos.

“La mayoría de los chicos no pueden recibir tratamientos integrales de calidad porque las EPS básicamente los niegan. Ya cuando crecen, la cosa se va complicando un poco más y tenemos muchos chicos que están sin terapias, que están desescolarizados”, mencionó Ramírez.

La madre aseguró que una de las principales preocupaciones de las familias es el futuro de sus hijos cuando ya no puedan acompañarlos en ese proceso.

El llamado al nuevo Gobierno

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En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Ramírez envió un mensaje al nuevo Gobierno y pidió que las normas existentes se cumplan de manera efectiva.

“Colombia ya tiene las normas. De hecho, es uno de los países que más norma tiene para la protección de las personas en condición de discapacidad, y más si son menores. Sin embargo, la norma está, pero las instituciones no cumplen”, destacó.

Finalmente, advirtió que la demora en la prestación de los tratamientos puede tener consecuencias importantes para quienes viven con esta condición.

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“Cada día que se deja sin recibir terapias o intervención de calidad cuesta demasiado. Incluso hay casos en los que ya se vuelve irreversible”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: